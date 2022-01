Jihadul Islamic lansează amenințări la adresa Israelului. Gruparea cere eliberarea unui deținut palestinian, care este în greva foamei de 140 de zile

Deținutul palestinian din Israel refuză să mănânce de 140 de zile. Acesta protestează împotriva detenției abuzive, fiind în așa-numita ”detenție administrativă” începând din octombrie 2020. Aceasta formă permite statului Islamic să aresteze pentru șase luni persoane care nu sunt puse oficial sub acuzare.

Din cauza înfometării, deținutul Abu Hawash a ajuns la spitalul Assaf Harofeh, din apropiere de Tel Aviv, într-o stare destul de gravă. În mediul online circulă fotografii în care deținutul apare piele și os. Zvonurile susțin că viața deținutul este în pericol, însă medicul care se ocupă de acesta a dezmințit informațiile, confirmând, în schimb, că se află în stare gravă.

Jihadul Islamic a intervenit în acest caz și cer eliberarea lui Abu Hawash. Cererea a venit după doar câteva ore după ce rachetele lansate de grupurile teroriste din Gaza au aterizat în largul coastei Tel Avivului. De asemenea, aceștia au anunțat că, în cazul în care deținutul palestinian moare din cauza înfometării, alte violențe vor avea loc în Fâșia Gaza.

„El este supus unui proces de asasinare, de eliminare”, a declarat Jihadul Islamic într-o declarație sâmbătă după-amiază. „Vom trata chestiunea conform angajamentului nostru de a răspunde oricărui asasinat criminal din partea inamicului”, potrivit timesofisrael.com.

Palestinian prisoner Hisham Abu Hawwash is on his 135th day of hunger strike protesting his illegal detention in Israeli prisons without trial or charge#هشام_أبو_هواش pic.twitter.com/1SyGL5QDQx

— Belal Aldabbour (@Belalmd12) December 29, 2021