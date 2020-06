Liderul Pro România a mărturisit că a lucrat la Mc Donald’s și că adoră burgerii cu cartofii prăjiţi.

„În 1990 am lucrat la Mc Donald’s la Paris. Fiind emigrant nu aveam voie să lucrez în faţă la casă şi am lucrat în spate. Am învăţat cum se fac şi mi-am dat seama de ce au succes. Îmi plac foarte mult şi dacă mi-ar da voie autoritatea supremă supremă culinară din casă, aş mânca în fiecare zi. Din fericire nu sunt lăsat. Nu primesc ketchup şi maioneză acasă”, a spus Victor Ponta la Digi24.

Printre altele, Victor Ponta a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu fostul președinte al statului Traian Băsescu. Ex-premierul a spus că nu s-a împăcat cu acesta.

„Domnul Băsescu nu venea la Palatul Victoria pentru că nu îl invitam. Când mă duceam eu la Cotroceni, domnul Băsescu, tocmai pentru că știa că nu beau whisky, pentru că domnul Băsescu e un personaj… îmi punea imediat! Știa că nu beau, dar știa și că nu pot să-l refuz, că nu începi discuția cu un om refuzându-l…

Eu știu că e frumos… că, în general, toate filmele sunt frumoase cu happy end, dar nu, nu m-am împăcat. Când o să-mi scriu memoriile, o să scriu o carte numai despre relația cu Traian Băsescu. Este un personaj, nu e plictisitor, e un personaj spumos. Dar altfel… să ne împăcam, să fim prieteni, nu, nu, să nu exagerăm.

Băsescu îmi spunea pisic, dar după… a fost aia cu <<puie, Monta>> care a bătut tot. Aia a fost apogeul! Dacă nu ai o poreclă, nu exiști ca om politic. La un moment dat, spuneam că dacă nu apar și eu pe prima pagină în Cațavencii, înseamnă că nu sunt, nu că râd de mine”, a mărturisit Victor Ponta, în cadrul emisiunii „La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean”.