Destinul unui scriitor deosebit și al seriei sale inegalabile: Pavel Coruț. „Octogonul” a fost una din cele mai mari serii de romane de spionaj scrise vreodată la noi.

Pavel Coruț s-a născut la 17 iunie 1949, la Glăvănești, Iași. A fost un ofițer în cadrul serviciului de contrainformații militare și din 1990, a devenit scriitor.

Pavel Coruț este fiul unui pilot român decorat pe Frontul de Est în Al Doilea Război Mondial. A studiat în școli civile din colonia Ciurea și din Iași, inclusiv la liceu (Mihail Sadoveanu), perioadă în care va fi selectat să intre la Liceul Militar din Câmpulung Moldovenesc și va intra în viața militară.

Va intra la Școala de Ofițeri de Marină în 1967. Unul din ofițerii care l-au format a fost comandorul Constantin Costăchescu, fost ofițer de submarine în Al Doilea Război Mondial. De asemenea, amiralul Ilie Ștefan a fost comandantul Școlii de Ofițeri din Constanța. A făcut practică pe celebrul bric-școală Mircea.

Din 1971, a intrat în Serviciul de Contrainformații militare de la Forțele Navale, fiind ulterior, cooptat în structura de contrainformații generală a Armatei. A fost activ până în 1990

Perioada cea mai prolifică în activitatea de contrainformații este perioada 1981-1990, când la DIA (Direcția de Informații a Armatei) lucrează pe relații externe. În 1985, a avansat devenidn Șeful Biroului Contrainformații în Direcția Contrainformații Militare DSS (Direcția a IV-a DSS). A fost anchetat pentru că a criticat anumite aspecte nefaste ale regimului comunist.

Începe să se gândească la seria Octogonul, în intervalul 1986-1989, când este tot mai marginalizat de către superiorii săi, pe fondul urmăririi legate de opiniile sale anti-regim. În 1990, la gradul de colonel, a fost trecut în rezervă de noul Ministru al Apărării, generalul reactivat Nicolae Militaru, deconspirat ca agent GRU în 1983 și trecut în rezervă.

Pavel Coruț a avut o operă impresionantă. Numai incredibila serie de romane Octogonul numără 104 volume. El însuși se include ca personaj în rolul unui contra-spion cu acoperire de scriitor, cu numele Paul Cernescu, pseudonim pe care l-a și folosit de când a început să lucreze ca jurnalist în 1990. A semnat cu acest pseudonim, articole în Telegraf, Națiunea și Expres Magazin.

A devenit unul din cei mai citiți scriitori români! Până în 2006, se spune că a vândut peste 4 milioane exemplare, evident, majoritatea fiind romane din seria „Octogonul”. În romane precum „Lumina Geto-Daciei”, „Inimă de Român”, descrie numeroase isprăvi ale agenților secreți Bălaiul, Paul Varain, scriitorul Cernescu (autorul însuși). El dezvoltă ideea că un grup de conspiratori, „bubulii” au luat în stăpânire România după decembrie 1989, manevrând oamenii politici prin fire invizibile, spre jefuirea țării.