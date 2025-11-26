Despre biblioteci și oameni care cred în cultură ca într-o investiție pentru comunitate

Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), începe astăzi un nou drum. Unul în care nu vorbim doar despre cărți, ci despre oameni, despre comunitate și despre sprijinul pe care îl poți primi atunci când crezi sincer în misiunea ta.

Agenția The Onion Media s-a oferit să ne fie aproape, printr-un acord de parteneriat în care sprijinul lor este oferit în mod voluntar. Nu printr-un buget, ci prin ceva mult mai valoros, precum timpul, expertiza și încrederea. Toate acestea vin ca un gest asumat de responsabilitate socială și din convingerea că lectura și cultura trebuie susținute. Iar biblioteca publică rămâne unul dintre puținele locuri care păstrează intactă ideea de spațiu deschis pentru toți.

Acest parteneriat a venit firesc, ca răspuns la articolul-manifest pe care l-am publicat recent pe site-ul BMB: „Biblioteca Metropolitană București, locul unde cunoașterea rămâne un adăpost.” Un text care a atins exact acei oameni care simt că orașul are nevoie de povești, nu doar de clădiri. Că bibliotecile sunt încă un reper, o ancoră, un loc în care intri fără să plătești, fără să fii întrebat de unde vii sau cine ești.

The Onion Media a spus simplu: „Vrem să ajutăm.” Și asta fac de astăzi înainte, ne oferă expertiza lor pentru ca BMB să devină mai vizibilă, mai prezentă, mai bine înțeleasă. Pentru ca mesajul nostru să ajungă la cei care poate nu știau încă ce înseamnă o bibliotecă publică modernă.

„Tot ceea ce facem la BMB pornește de la dorința de a rămâne aproape de oameni. O bibliotecă nu se definește doar prin colecțiile ei, ci prin oamenii care îi trec pragul și prin sprijinul celor care cred în puterea culturii. Parteneriatul cu The Onion Media ne arată că există încă profesioniști care aleg să se implice voluntar și privesc cultura ca pe o investiție în comunitate. Le suntem recunoscători pentru acest gest și pentru încrederea că BMB merită să fie mai vizibilă în conștiința publică”, declară managerul BMB, Ramona Mezei.

Adevărul este că bibliotecile publice nu trăiesc doar prin cărți. Trăiesc prin oameni. Prin cei care vin să citească, prin cei care împrumută o carte și revin să o returneze, apoi pleacă acasă cu alta. Prin adolescenții care descoperă primele povești pe raft, prin părinții care caută un loc liniștit pentru copilul lor, prin seniorii care vin pentru o discuție, o recomandare sau o clipă de tihnă.

Și totul începe foarte simplu! Intri într-una dintre cele 30 de filiale ale BMB, răspândite în tot orașul, prezinți un act de identitate și completezi o cerere. Permisul se eliberează pe loc, gratuit. Pentru minori, părintele sau tutorele este prezent la înscriere, iar cei mici sub 7 ani pot frecventa biblioteca doar însoțiți de un adult. Atât. Restul devine o poveste despre tine și despre biblioteca ta.

Zilele acestea, mesajele campaniei de promovare a serviciilor BMB vor fi vizibile în oraș pe bannere outdoor amplasate în puncte-cheie din tot Bucureștiul. Campania se va derula și online, prin ads-uri dedicate și pe rețelele de socializare, precum și printr-un landing page special creat pe site-ul BMB pentru înscrieri. După completarea formularului online, fiecare utilizator va fi îndrumat către cea mai apropiată filială BMB pentru eliberarea permisului de bibliotecă.

Acest parteneriat nu schimbă doar felul în care vorbim. Schimbă felul în care ne deschidem. Pentru cei care iubesc lectura. Pentru cei care cred în cultura accesibilă. Pentru cei care vor ca biblioteca să rămână un spațiu viu, cald și prezent în viața Bucureștiului.

Poate că nu putem rescrie lumea peste noapte. Dar putem să o facem mai așezată, mai frumoasă și mai conectată. Un mesaj bine spus poate aduce un cititor nou. Un cititor nou poate schimba o viață. Iar asta, până la urmă, este tot ce contează.

BMB rămâne aici. Deschisă. Pentru toți.