Andrea Antonescu a decis să se despartă de iubitul ei, Ștefan Manolache, anunță wowbiz.ro. Cei doi au fost la Iași, iar artista a revenit singură în București. Ea a confirmat că a decis să pună punct relației, în consesns cu partenerul ei, hotărârea fiind luată de comun acord.

„Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și… ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, a declarat Andreea Antonescu pentru sursa citată. Cei doi și-au șters deja pozele comune de pe conturile de socializare și nu se mai urmăresc pe Instagram.

