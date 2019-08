Peștele, un exemplar de fitofag (n.r. sânger) care a atins dimensiuni impresionante – aproximativ 40 de kilograme greutate şi o lungime de 1,5 metri, a fost găsit mort, joi dimineaţa, pe malul lacului Vârşolţ.

”Este un exemplar foarte mare. Are în jur de 40 de kilograme şi un metru şi jumătate lungime. Noi am venit la Vârşolţ pentru a organiza o competiţie de pescuit pentru pensionari şi am găsit pe mal acest peşte”, a declarat Veronica Ispas, responsabila cu pescuitul în cadrul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Sălaj.

Deși pescarii au crezut în primă fază că peștele ar fi murit din cauza vârstei înaintate, un lector universitar din cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie Cluj-Napoca sușține că a fost răpus de caniculă.

”Căldura excesivă din ultima perioadă a dus la evaporarea oxigenului din apă. Fiind vorba de o apă stătătoare, ea se oxigenează mai greu. În plus, peştii de mari dimensiuni au branhiile prea mici, raportate la nevoia de oxigen a unui corp mare”, a declarat Alexandru Stermin.

Lacul de acumulare de la Vârşolţ asigură alimentarea cu apă a municipiului Zalău şi a oraşului Şimleu Silvaniei, pescuitul fiind permis în apele lui.

Sursa: Agerpres

