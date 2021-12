Descoperire revoluționară în medicină. Soluția pentru o bătrânețe fără boli

Oamenii de știință studiază procesul de îmbătrânire a unui tip de celule esențiale pentru sistemul imunitar al organismului. Acestea îmbătrânesc odată cu înaintarea în vârstă a organismului. Iar acest lucru face ca răspunsul imunitar în fața unor infecții și a unor boli, precum cancerul să scadă.

Drept urmare, oamenii de știință și-au pus întrebarea dacă nu cumva reprogramarea acestor celule, denumite T CD8, nu ar putea fi cheia unei bătrâneți mai ușoare. Cu mai puține probleme de sănătate, care să răspundă mai eficient în fața infecțiilor și a cancerului.

În acest moment, cercetătorii de la UT Southwestern lucrează la un studiu pentru a afla răspunsul la toate aceste întrebări, după cum relatează publicația News Medical.

Tuoqi Wu, Ph.D., profesor asistent în cadrul Departamentului de imunologie și în cadrul Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center, studiază îmbătrânirea celulelor imunitare. Munca sa revoluționară a fost recunoscută recent de Glenn Foundation for Medical Research și a American Federation for Aging Research, care i-a acordat un grant în valoare de 2,26 milioane de dolari. Suma va fi folosită în scopul cercetării privind îmbătrânirea.

Ce urmăresc oamenii de știință

Dr. Wu investighează posibile oportunități de îmbunătățire a imunității folosind proceduri menite să inverseze declinul celulelor imunitare de tip T CD8. La fel ca întreg organismul, acestea sunt afectate de înaintarea în vârstă.

„Rezultatele acestui studiu ar putea ajuta la dezvoltarea unor proceduri de intervenții noi, care să îmbunătățească răspunsul imunitar împotriva infecțiilor și a cancerului. Este vorba despre boli care apar cu o Oamenii de știință de la UT Southwestern au descoperit recent un tip de celule T CD8, asemănătoare celulelor stem, care au o durată de viață mai lungă. Acestea sunt mai eficiente în combaterea infecțiilor și a cancerului care au o frecvență crescută la persoanele în vârstă”, a declarat profesorul Tuoqi Wu, PhD.

În cadrul acestui studiu, cercetătorii vor evalua mai multe proceduri de inversare a declinului acestor celulele, determinat de vârstă. Ei își propun să le reprogrameze pe cele degradate, astfel încât să asigure o protecție mai bună organismului, în fața bolilor, la bătrânețe.

Despre celulele de tip T CD8

Conform oamenilor de știință, T CD8 sunt un tip de celule albe existente în sânge, esențiale pentru sistemul imunitar. Acestea ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, aceste celule devin mai puțin eficiente în controlul infecțiilor, iar riscul de producere a cancerelor și a infecțiilor crește.

În plus, vaccinurile sunt mai puțin protectoare pentru persoanele în vârstă, deoarece acționează prin activarea sistemului imunitar.