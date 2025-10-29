Social

Descoperă lumea fascinantă a elefanților! Numărul 2 din colecția „Animale din Sălbăticie” – o colecție DeAgostini

Descoperă lumea fascinantă a elefanților! Numărul 2 din colecția „Animale din Sălbăticie" – o colecție DeAgostini

După succesul primului număr al colecției „Animale din Sălbăticie”, aventura continuă cu un gigant blând al naturii: Elefantul. Un animal impresionant prin inteligență, forță și sensibilitate, elefantul îi poartă pe copii într-o călătorie fascinantă prin savana africană.

În acest număr, copiii vor descoperi cum elefanții își folosesc trompa uriașă pentru a respira, a mirosi, a bea și a se juca, de ce urechile lor imense devin evantaie naturale în zilele toride  și cum turmele conduse de femele își apără puii și își ajută membrii aflați în dificultate.

Prin ilustrații colorate, povești captivante și activități educative, revista explică totul despre viața elefanților, hrana lor, obiceiurile din savană și legăturile cu alte animale precum hipopotamul, uliul jongler sau gândacul de bălegar.

Copiii vor afla și curiozități uimitoare, de exemplu, că un elefant poate mânca peste 300 de kilograme de vegetație pe zi sau că „memoria de elefant” nu e doar o expresie, ci un fapt dovedit.

Colecția „Animale din Sălbăticie” combină joaca și învățarea într-un mod distractiv și sigur, dezvoltând curiozitatea, empatia și dragostea pentru natură. Toate piesele sunt realizate din materiale de calitate, sigure pentru copii, conform standardelor EN 71.

Numărul 2 – Elefantul este disponibil de marți, 28 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei. Preț: 29,99 lei

Următorul număr apare marți, 11 noiembrie.

Descoperă, joacă-te și învață cu „Animale din Sălbăticie”!

 

 

 

 

 

 

 

 

