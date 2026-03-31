Deratizarea profesională elimină rozătoarele și previne bolile grave. Află semnele infestării, riscurile reale și când devine obligatorie prin lege.

Rozătoarele transmit boli grave (leptospiroză, hantavirus, salmonelloză) și provoacă daune structurale semnificative. Soluțiile improvizate nu elimină infestarea — deratizarea profesională este singura metodă eficientă. Conform legislației române, firmele sunt obligate să efectueze deratizarea periodic, la 3–6 luni, pentru a respecta normele sanitare.

Deratizare: ce se întâmplă dacă ignori rozătoarele

Deratizarea este primul pas pe care trebuie să îl faci atunci când observi semne ale prezenței rozătoarelor într-o locuință sau într-un spațiu comercial. Prezența șoarecilor sau șobolanilor nu este o simplă neplăcere — este un semnal de alarmă care, ignorat, poate pune în pericol sănătatea oamenilor, integritatea clădirii și reputația unei afaceri.

Mulți proprietari subestimează primele semne ale unei infestări, amânând intervenția în speranța că problema se va rezolva de la sine. Rozătoarele nu pleacă singure — se înmulțesc rapid și colonizează spații din ce în ce mai mari. Acționând prompt cu servicii de deratizare profesionale, reduci semnificativ riscurile și costurile.

Rozătoarele intră în clădiri în căutarea a trei resurse esențiale: hrană, apă și adăpost. Orice spațiu care le oferă aceste condiții devine rapid o locație favorabilă pentru formarea unei colonii.

Șobolanii (Rattus norvegicus și Rattus rattus) și șoarecii (Mus musculus) sunt specii extrem de adaptabile. Pot pătrunde prin goluri de doar 6 mm (șoarecii) sau 20 mm (șobolanii) și se reproduc accelerat: o pereche de șobolani poate genera până la 1.000 de urmași pe an în condiții favorabile.

Printre factorii care favorizează infestarea se numără:

Depozitarea necorespunzătoare a alimentelor sau a deșeurilor menajere

Goluri și crăpături în fundații, pereți sau în zona conductelor

Prezența surselor de apă stagnantă sau a umidității ridicate

Vegetația abundentă sau materialele de construcție depozitate în exterior

Activitatea de construcție din vecinătate, care alungă coloniile din habitatele lor

Rozătoarele transmit oamenilor boli grave prin contact direct, prin urina sau fecalele lor, prin înțepăturile de purici sau căpușe care au parazitat anterior rozătoare infectate. Unele dintre aceste boli au rate de mortalitate semnificative fără tratament prompt.

Principalele boli transmise de rozătoare includ:

Leptospiroza — transmisă prin contact cu urina de șobolan; perioadă de incubație de 2–21 zile; fără tratament, poate provoca insuficiență renală sau hepatică

Hantavirusul — transmis prin inhalarea prafului contaminat cu excremente; rata de mortalitate poate ajunge la 38% în cazul sindromului pulmonar hantavirus (HPS)

Salmonelloza — contaminarea alimentelor cu fecale de rozătoare; simptome gastrointestinale severe

Febra de mușcătură de șobolan (Streptobacillus moniliformis) — transmisă prin mușcătură sau zgârietură

Tularemia — infecție bacteriană gravă, cu posibilă evoluție spre pneumonie

Pesta bubonică — istoric transmisă prin purici de pe rozătoare; cazuri sporadice raportate și în prezent în Europa

Contaminarea alimentelor și suprafețelor de lucru cu agenți patogeni din excrementele de rozătoare reprezintă un risc major în special în unitățile de alimentație publică și producție alimentară.

Primele semne ale prezenței rozătoarelor sunt adesea subtile, dar precise. Identificarea lor rapidă este esențială pentru a limita extinderea infestării și pentru a solicita la timp servicii de deratizare.

Semnele clare ale unei infestări cu rozătoare:

Excremente — mici, cilindrice, de culoare închisă; pot fi găsite de-a lungul pereților, în dulapuri sau lângă sursele de hrană

Urme de rozătură pe ambalaje, cabluri electrice, lemn sau izolații termice

Zgomote nocturne în pereți, tavane sau podele (scârțâit, zgârâit, alergare)

Mirosuri neplăcute, persistente, de urină de rozătoare

Cuiburi construite din materiale sfâșiate (hârtie, textile, izolanți)

Pete de grăsime („runways") de-a lungul pereților — trasee frecvente ale rozătoarelor

Vizualizarea directă a unui exemplar, chiar și în timpul zilei — indică o colonie deja numeroasă

Apariția unui singur rozător vizibil este aproape întotdeauna un indicator că există mai mulți indivizi ascunși în zonele inaccesibile ale clădirii.

Capcanele obișnuite și produsele disponibile în comerț pot elimina câteva exemplare, dar nu rezolvă cauza infestării. Fără identificarea punctelor de acces și a sursei, rozătoarele continuă să pătrundă în spațiu.

Principalele limite ale soluțiilor improvizate:

Rodenticidele comerciale (în special cele cu efect imediat) produc fenomenul de „evitare a capcanei" — rozătoarele supraviețuitoare devin rapid precaute față de acel tip de dispozitiv

Substanțele utilizate incorect pot fi periculoase pentru copii, animale de companie sau animale sălbatice protejate

Fără sigilarea punctelor de acces, noi indivizi colonizează rapid spațiul din care au fost eliminați cei anteriori

Nu există o evaluare a dimensiunii reale a coloniei, deci nu se poate confirma eliminarea completă a infestării

Abordarea superficială a infestării prelungește problema și mărește costul final al intervenției profesionale, care devine necesară oricum.

O deratizare profesională este un proces structurat, realizat de operatori autorizați, care combină eliminarea rozătoarelor existente cu prevenirea reinfestării. Intervenția respectă normele sanitare în vigoare și folosește substanțe avizate de autoritățile competente.

Etapele unei intervenții profesionale de deratizare:

Inspecție și evaluare — identificarea speciei, estimarea dimensiunii coloniei, cartografierea traseelor și punctelor de acces Instalarea stațiilor de intoxicare securizate — dispozitive cu acces controlat, care protejează copiii, animalele de companie și fauna utilă Aplicarea rodenticidelor anticoagulante — substanțe de generația a doua (ex. brodifacoum, bromadiolonă) cu efect întârziat, care reduc comportamentul de evitare a capcanei Monitorizare continuă — verificarea periodică a stațiilor și ajustarea planului în funcție de activitatea înregistrată Sigilarea punctelor de acces — intervenții fizice pentru blocarea căilor de pătrundere identificate în faza de inspecție Raport de intervenție — documentul obligatoriu care certifică realizarea deratizării și poate fi solicitat de autoritățile sanitare

Metodele deratizare profesionale sunt adaptate în funcție de tipul spațiului, de specia identificată și de nivelul de infestare — locuință, depozit, unitate de producție alimentară sau spațiu comercial.

Amânarea deratizării înmulțește costurile. O colonie mică, tratată rapid, implică o intervenție simplă. O infestare avansată poate necesita mai multe sesiuni de tratament, reparații structurale și, în cazul afacerilor, poate genera pierderi financiare considerabile.

Costuri concrete asociate ignorării unei infestări:

Repararea sau înlocuirea cablurilor electrice roase — risc major de incendiu; costul reparațiilor poate depăși 1.000–5.000 lei în funcție de amploare

Remedierile la conductele de apă sau de canalizare deteriorate pot genera costuri de câteva mii de lei

Distrugerea stocurilor de alimente contaminate în unități de producție sau depozite alimentare

Amenzi sanitare de la DSVSA sau DSP — în cazul unităților alimentare, amenzile pot ajunge la 20.000–50.000 lei

Pierderi de venituri din cauza închiderii temporare impuse de autoritățile sanitare

Costuri de imagine și reputație în mediul online (recenzii negative, articole de presă)

Costul unei intervenții profesionale de deratizare este semnificativ mai mic decât suma daunelor generate de o infestare negestionată.

Da. Conform legislației române în vigoare, deratizarea este obligatorie pentru operatorii economici care activează în domenii cu risc sanitar ridicat.

Cadrul legal principal:

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.030/2009 privind normele de igienă — stabilește obligativitatea activităților DDD (dezinsecție, dezinfecție, deratizare) în unitățile cu profil sanitar-veterinar, alimentar și de cazare

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile — impune deratizarea periodică în sistemele de alimentare cu apă

Normele de igienă aprobate prin HG 1.223/2011 — includ cerințe DDD pentru unitățile de îngrijire și asistență socială

Frecvența minimă impusă este, de regulă, de cel puțin două ori pe an (la 6 luni) pentru majoritatea unităților cu risc mediu, și la 3 luni sau mai frecvent pentru unitățile de producție alimentară, hoteluri, restaurante și unități medicale.

Nerespectarea obligației de deratizare se poate sancționa cu avertisment, amendă contravențională sau suspendarea activității, în urma controalelor efectuate de DSVSA (Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) sau DSP (Direcția de Sănătate Publică).

Prevenția este la fel de importantă ca intervenția propriu-zisă. Fără măsuri active de prevenire, rozătoarele pot reveni în câteva săptămâni dacă condițiile favorizante rămân neschimbate.

Măsuri eficiente de prevenție rozătoare:

Sigilează toate golurile și crăpăturile din fundații, pereți și zona conductelor cu mortar, plasă metalică sau spumă poliuretanică armată

Montează grile de protecție pe orificiile de ventilație, guri de canal și alte deschideri obligatorii ale clădirii

Depozitează alimentele în recipiente sigilate din sticlă, metal sau plastic dur, nu în ambalaje originale de carton sau folie

Gestionează corect deșeurile — pubele cu capac, golire regulată, fără acumulări de resturi organice în apropierea clădirii

Menține un nivel ridicat de igienă generală, eliminând sursele de hrană accidentală (firimituri, alimente căzute, resturi de animale de companie)

Instalează monitorizare continuă cu stații de control, dacă tipul spațiului o justifică (depozite, unități de producție, restaurante)

Solicită inspecții periodice de la operatorul autorizat care a realizat deratizarea — în special sezonier, la începutul toamnei și primăverii, când presiunea infestărilor crește

Ce este deratizarea și de ce este importantă?

Deratizarea este ansamblul de măsuri și intervenții profesionale destinate eliminării rozătoarelor (șobolani, șoareci) dintr-un spațiu și prevenirii reapariției lor. Este importantă deoarece rozătoarele transmit boli grave, distrug proprietăți și pot genera obligații legale nerespectate.

Cât durează o intervenție de deratizare profesională?

Durata variază în funcție de tipul și dimensiunea spațiului. O inspecție și intervenție inițială poate dura între 1 și 4 ore. Efectul complet al rodenticidelor anticoagulante se manifestă în 5–14 zile de la prima aplicare, perioadă în care se realizează și monitorizarea.

Este deratizarea periculoasă pentru copii și animale de companie?

Operatorii autorizați utilizează stații de intoxicare securizate, cu acces limitat fizic la substanță. Riscul pentru copii și animale de companie este minim dacă intervenția respectă protocoalele profesionale. Proprietarul trebuie informat despre localizarea stațiilor și eventualele măsuri temporare de precauție.

De câte ori pe an este necesară deratizarea?

Pentru locuințe fără infestare activă, o inspecție anuală este suficientă ca măsură preventivă. Pentru unitățile alimentare, hoteluri, restaurante și spații cu risc ridicat, legislația impune cel puțin două intervenții pe an, cu frecvență mai mare (trimestrială) în cazul unităților cu risc sanitar ridicat.

Cum știu dacă am nevoie de deratizare sau de dezinsecție?

Deratizarea vizează exclusiv rozătoarele (șobolani, șoareci). Dezinsecția vizează insectele (gândaci, furnici, purici, molii). Dacă observi excremente mari cilindrice, urme de rozătură pe cabluri sau zgomote nocturne în pereți, ai nevoie de deratizare. Dacă observi insecte, contactezi un serviciu de dezinsecție.

Pot face deratizarea singur cu produse din comerț?

Produsele disponibile publicului larg pot reduce temporar numărul de exemplare, dar nu elimină infestarea. Nu înlocuiesc intervenția profesională, care include identificarea sursei, sigilarea punctelor de acces, utilizarea de substanțe avizate și emiterea unui raport de intervenție conform cu cerințele legale.

Ce documente primesc după o deratizare profesională?

Un operator autorizat îți eliberează un raport de intervenție care include data, tipul tratamentului, substanțele utilizate, concentrațiile aplicate și suprafața tratată. Acest document este obligatoriu pentru unitățile supuse controlului sanitar și poate fi solicitat de DSVSA sau DSP în timpul inspecțiilor.

Deratizarea nu este o măsură opțională — este o necesitate atunci când există semne ale prezenței rozătoarelor și o obligație legală pentru numeroase categorii de operatori economici. Rozătoarele transmit boli cu potențial letal, distrug proprietăți și pot aduce consecințe grave pentru afaceri.

Intervenția profesională, realizată de operatori autorizați cu metode deratizare profesionale specifice, este singura abordare care rezolvă complet problema: elimină colonia existentă, sigilează sursele de acces și previne reinfestarea.

Cu cât acționezi mai devreme, cu atât intervenția este mai simplă și mai puțin costisitoare. Ignorarea semnelor de infestare nu face decât să crească amploarea problemei și a costurilor asociate.