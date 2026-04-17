Deputat PNL, nemulțumit după ce a primit ordin de mobilizare de la MApN. Cristian Buican: Contravine legii

Deputatul PNL Cristian Buican a aunțat într-o postare pe Facebook că a primit un ordin militar de chemare la mobilizare și critică reprezentanții Armatei pentru că nu au ținut cont de statutul său de parlamentar. Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au răspuns însă că că documentul face parte dintr-o procedură administrativă standard, fără legătură cu o mobilizare efectivă.

Cristian Buican susține că documentul primit ar putea afecta exercitarea mandatului său.

„Astăzi am primit „Ordinul militar de chemare la mobilizare”. Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru. Totuși, „Ordinul de chemare la mobilizare”, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar”.

Deputatul a ridicat suspiciuni legate de modul în care a fost emis ordinul și de eventuale implicații politice.

„În aceste condiții, îmi pun următoarele întrebări: 1. Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat „Ordinul de chemare la mobilizare” sunt incompetenți? 2. Există un plan — în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România — prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?”

În declarațiile oferite, Cristian Buican a explicat că documentul prevede obligații clare în cazul unei mobilizări.

„Este vorba despre un ordin de mobilizare în caz de război. Dacă mâine s-ar declara mobilizarea în România, există un termen de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la Miercurea Ciuc, altfel risc o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Deci nu este o simplă chemare pentru a stabili date sau alte aspecte administrative, ci un ordin propriu-zis de mobilizare, care, în mod normal, se aplică rezerviștilor. Parlamentarii sunt însă exceptați”, a declarat deputatul pentru digi24.ro, după ce a publicat informațiile pe rețelele de socializare.

Liberalul a declarat că a sesizat conducerea Ministerului Apărării pentru clarificarea situației.

„Le-am explicat că este un act care contravine legii. M-am adresat domnului ministru pentru a clarifica această situație. Consider că este ilegal să mobilizezi parlamentari. (...) La fața locului le-am spus că sunt parlamentar”.

Reprezentanții Ministerului Apărării au explicat pentru sursa citată că acestea sunt „proceduri administrative obișnuite și actualizarea datelor din evidență, o etapă normală, care nu are legătură cu o mobilizare efectivă”.

Instituția a precizat că ordinul primit este un document standard pentru rezerviști: „Ulterior, (Cristian Buican n.red) a primit un ordin de chemare la mobilizare, document care se păstrează la livretul militar și care face parte din evidențele legale ale rezerviștilor, fără a însemna că persoana respectivă este chemată în mod concret la activitate”.

Ministerul a mai transmis că astfel de situații apar în lipsa actualizării evidențelor și nu au legătură cu activitatea politică.

„Legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente. În lipsa unor actualizări în evidențele militare, structurile teritoriale ale MApN aplică procedurile standard, fără ca aceste demersuri să aibă vreo legătură cu activitatea politică sau parlamentară”.

Conform legislației în vigoare, parlamentarii nu pot fi mobilizați pe durata mandatului. Articolul 26 din Legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor stabilește:

„Pe durata exercitării mandatului de parlamentar deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați”.