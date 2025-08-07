Politica Deputat PAS, despre reținerea lui Plahotniuc: „Niciun merit al Moldovei. Nu l-au prins ai noștri, ci l-au prins alții pentru altceva”







Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, a comentat reținerea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc într-un aeroport din Atena. Acesta susține că autoritățile moldovene nu au avut un rol direct în acest caz. El a vorbit în cadrul emisiunii „Rezoomat” despre contextul în care Plahotniuc a fost oprit de poliția elenă.

Potrivit lui Cheptonar, reținerea lui Plahotniuc a avut loc din cauza unui fals de identitate. Elenii au descoperit că documentele prezentate erau falsificate, iar ulterior au verificat identitatea reală a persoanei. În acel moment, au descoperit și mandatele internaționale emise pe numele său.

Deputatul a subliniat că nu este vorba despre o operațiune a autorităților moldovene. „Nu l-au prins ai noștri, ci l-au prins alții pentru altceva. Abia după aceea au aflat cine este de fapt”, a explicat acesta.

Adrian Cheptonar a criticat încercările unor politicieni de a prezenta reținerea ca un rezultat al muncii autorităților din Republica Moldova. În opinia sa, această interpretare este incorectă. „Nu trebuie să ne lăudăm cu ce nu ne aparține. Nu este nici victoria PAS, nici a justiției noastre”, a spus parlamentarul.

Acesta a mai adăugat că Plahotniuc „s-a dat de gol singur” și că reținerea sa se datorează unei greșeli personale. „A crezut că poate păcăli pe toată lumea și a greșit. Asta nu e o realizare de stat, ci o gafă personală”, a conchis Cheptonar.

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc afirmă, într-o postare pe rețelele sociale, că în spatele reținerii sale s-ar afla interese politice. El susține că autoritățile de la Chișinău ar purta discuții cu anumite state europene, printre care și Franța, pentru a-l lega de un dosar penal „fabricat”. Potrivit acestuia, scopul acestor acțiuni ar fi să întârzie procedura de extrădare spre Republica Moldova.

În replică, Ministerul Justiției neagă categoric aceste acuzații. Ministra Veronica Mihailov-Moraru a declarat miercuri, înaintea unei ședințe de Guvern, că instituțiile moldovene au acționat prompt și în concordanță cu legislația, atât națională, cât și internațională.

„Vreau să clarific faptul că autoritățile Republicii Moldova au inițiat procedura de extrădare imediat după reținere. Totul s-a desfășurat cu profesionalism și în limitele legii”, a spus ministra.

Aceasta a mai precizat că documentația necesară a fost transmisă la timp. Mai exact, Procuratura Generală a expediat materialele pe 24 iulie, iar Ministerul Justiției le-a completat pe 4 august.

Ministra a reamintit că, potrivit Convenției Europene privind extrădarea, autoritățile statului solicitant au la dispoziție 40 de zile pentru a trimite dosarul complet, termen care, în acest caz, a fost respectat fără abateri.

Adrian Cheptonar figurează pe lista candidaților PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cap de listă este Igor Grosu, urmat de premierul Dorin Recean. Pe locul trei se află deputata Doina Gherman, iar diplomatul Nicu Popescu completează primele poziții.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie în Grecia și este deținut în cea mai mare închisoare din statul elen, în așteptarea extrădării. Procuratura Anticorupție îl acuză de crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani. Potrivit anchetei, Plahotniuc ar fi beneficiat de sume provenite din frauda bancară: 39.284.000 de dolari și 3.518.705 euro.