Departamentul Războiului oprește înscrierea militarilor la Princeton, Columbia, MIT, Brown și Yale

Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, a anunțat vineri că a dispus „anularea completă și imediată” a tuturor participărilor finanțate de Departamentul Războiului la universități precum Princeton, Columbia, Massachusetts Institute of Technology (MIT),

Brown și Yale, măsura urmând să intre în vigoare începând cu anul universitar 2026-2027. Decizia vizează cadrele și cursanții sprijiniți de instituție pentru studii în cadrul acestor universități.

Anunțul vine după ce, la începutul acestei luni, oficialul a interzis și militarilor activi să urmeze cursuri la Harvard începând de anul viitor.

Potrivit declarațiilor făcute de Pete Hegseth, măsura nu se va limita doar la instituțiile menționate inițial. Acesta a precizat că interdicția va include „multe altele”, susținând că sistemul de învățământ superior a fost „otrăvit din interior de o clasă de așa-zise universități de elită care au abuzat de privilegiul și accesul la acest departament și și-au trădat în totalitate scopul”.

Secretarul a acuzat universitățile că, timp de decenii, ar fi beneficiat de fonduri publice fără a respecta valorile pe care, în opinia sa, ar trebui să le promoveze.

El a declarat că instituțiile respective s-au „îndestulat timp de decenii dintr-un fond de încredere al banilor contribuabililor americani doar pentru a deveni fabrici de resentiment antiamerican și dispreț față de armată”.

Declarațiile oficialului subliniază o schimbare de politică în ceea ce privește relația dintre Departamentul Războiului și anumite instituții academice considerate de prestigiu.

În discursul său, Pete Hegseth a susținut că universitățile ar fi înlocuit „studiul victoriei și realismului pragmatic cu promovarea ideologiei woke și a slăbiciunii”. El a adăugat: „Aceasta nu este educație, aceasta este îndoctrinare”.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că Departamentul nu va mai susține financiar programe despre care consideră că subminează valorile militare.

For too long, the Ivy League and similar institutions have been subjecting our warriors to woke indoctrination—those days are over. pic.twitter.com/0xMC6BArDd — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 27, 2026

„Departamentul Războiului a terminat de subvenționat corupția propriei noastre clase în uniformă”, a spus acesta.

„Am terminat de plătit pentru privilegiul ca ideologiile nocive ale inamicilor noștri să fie predate viitorilor noștri lideri. Am avut destul.”

Totodată, el a precizat că instituția pe care o conduce nu va mai trimite ofițeri în programe de studii postuniversitare care, în opinia sa, „subminează valorile pe care au jurat să le apere”.

„Nu putem și nu vom trimite cei mai capabili ofițeri ai noștri, ofițeri superiori, în programe de studii postuniversitare care subminează chiar valorile pe care au jurat să le apere”, a declarat Hegseth.

Pe lângă măsurile externe, secretarul a anunțat și o evaluare internă a instituțiilor de învățământ aflate în subordinea Departamentului.

Acesta a vorbit despre o analiză „de sus până jos” a colegiilor militare proprii, pentru a se asigura că acestea redevin „bastioane ale gândirii strategice, dedicate în totalitate misiunii unice de a dezvolta cei mai letali și eficienți lideri și luptători pe care lumea i-a cunoscut vreodată”.

Declarațiile marchează o poziționare fermă a conducerii Departamentului Războiului în raport cu mediul universitar și indică o posibilă redefinire a colaborării dintre instituțiile militare și universitățile civile de prestigiu.

Până în acest moment, universitățile menționate nu au fost citate cu reacții oficiale în contextul anunțului.