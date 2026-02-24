Ilie Bolojan a anunțat diminuarea sporului pentru doctorate: Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe

Premierul Ilie Bolojan a anunțat reducerea cheltuielilor în zona de universități și a sporului pentru doctorate, măsuri aplicate din toamna anului 2026 pentru eficientizarea bugetului și alinierea la practici internaționale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că reducerea cheltuielilor în zona de universități va fi aplicată începând cu toamna acestui an, odată cu finalul anului universitar, astfel încât activitatea instituțiilor să nu fie afectată.

Măsura face parte dintr-un efort general al administrației de a eficientiza cheltuielile publice, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții universităților.

„Toate sectoarele administrației participă la acest efort și, în baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona universităților să se facă începând din toamna acestui an, o dată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Și, tot în baza acestei discuții, a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”, a precizat premierul.

Premierul a explicat că sporul pentru doctorate este o practică introdusă „în zona noastră”, care nu se regăsește în vestul Europei.

„Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Este o practică care a fost introdusă în zona noastră. Și cred că, dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt”, a declarat Ilie Bolojan.

El a mai subliniat că salarizarea cadrelor didactice este determinată de poziția ocupată și de gradul universitar deținute, iar titlul de doctor este deja inclus în această structură.

„Deci, salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl are, care include peste tot şi această diplomă”, a punctat Bolojan.

În februarie 2026, Guvernul a propus reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut pe lună.