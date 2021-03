Denise Rifai, despre motivele plecării de la Realitatea. În urmă cu un an, mass media a fost zguduită de o veste total neașteptată: Denise Rifai, celebra moderatoare a emisiunii Legile Puterii, părăsea postul de televiziune care a lansat-o în carieră. La momentul respectiv, în jurul încetării acestei colaborări au apărut numeroase semne de întrebare. Între timp, Denise a început o nouă emisiune la Kanal D, „40 de întrebări”, care a rupt topurile.

La un an de la plecarea de la Realitatea, Denise Rifai a vorbit, într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Fanatik, despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

„Îmi amintesc că am intrat în platou și am făcut câteva poze, ca să-mi rămână în memorie. „Legile puterii” a fost o emisiune creată de mine. A fost un concept al meu… Acel moment, al demisiei, a fost cel mai dureros din viața mea.”, mai spune jurnalista.

„În cadrul conducerii postului a fost schimbată politica editorială. A avut loc o schimbare abruptă, care mi-a fost comunicată la telefon. Era ziua de joi, 12 martie, anul trecut. Țin minte că în Parlament se vota Guvernul Florin Cîțu. Am luat decizia pe loc. În acea seară am avut ultima emisiune acolo, și știam acest lucru.”, spune Denise Rifai.

Întrebată dacă a fost amenințată atunci când i s-a comunicat noua politică editorială, jurnalista a spus că ”Nu, nici pe departe. Nu se poate vorbi despre așa ceva. Doar mi-a fost comunicată decizia privind noua politică editorială, am înțeles că nu există loc de negociere și am luat o decizie”.

„Sunt detalii pe care nu le voi divulga niciodată, pentru că noi, Realitatea, am fost o entitate, cu bune și cu rele. Așa se întâmplă în viață, mai ales într-un asemenea sistem aflat în timpul unor schimbări, dacă tu, ca jurnalist, nu ai același tip de abordare. N-o să mă apuc eu, acum, să vorbesc urât despre locul în care am muncit, în care m-am format și pe care îl iubesc atât de mult.”, a spus Rifai.