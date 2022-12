Cu cine ar vrea Denise Rifai să vadă răsăritul dimineața

Denise Rifai spune că a avut parte de o educație strică în copilărie și adolescență. Tatăl ei este iordanian și a fost destul de autoritar.

„Mama mi-a dat libertatea de care aveam nevoie şi l-a compensat astfel pe tata, care a fost şi este un tip foarte corect, dar strict, autoritar. A fost şi este un bărbat pe care mă pot baza, dar este foarte rigid. I-a fost frică să nu mă pierd în vreun anturaj, să nu îl fac de râs. El îşi dorea să mă vadă la o casă a mea, cu un soţ, protejată cumva de lume, dar asta însemna să rămân în colivie în continuare. Eu vreau să fac ce doresc, în fiecare zi“, povestește Denise Rifai.

Nu avea voie să aibă iubit

Prezentatoarea spune că și-a înfruntat tată de mai multe ori și acum au o relație foarte bună. Își aduce aminte de o întâmplare din adolescentă, care a deranjat-o extrem de mult în acel moment.

„Eram în clasa a noua şi nu aveam voie să vorbesc cu niciun băiat. Nu exista varianta asta şi tata mi-a luat la un moment dat telefonul de la ureche când vorbeam cu un coleg. M-am simţit atât de umilită. De atunci am ştiut că vreau să fiu liberă. Nu aveam voie să am un iubit. Tatăl meu îmi spunea că dacă un bărbat vrea să vadă răsăritul cu o femeie trebuie să o ia de nevastă“, a mai spus Denise Rifai.

Moștenire de la părinți

Denise Rifai spune că a moștenit de la părinții ei atât calități, cât și defecte. „De la mama am moştenit puritatea şi generozitatea. De la tata am moştenit puterea, tot curajul şi nebunia pe care o am de a spune adevărul şi de a lupta pentru el.

În ceea ce priveşte defectele, am moştenit de la mama anumite angoase, care sunt ale ei… dar care mă influenţează. De la tata am moştenit un aer autoritar, care pe mulţi îi deranjează, dar încerc să mai domolesc lucrul acesta“, a mai spus prezentatoarea.

Își caută sufletul pereche

Denise Rifai este una dintre cele mai frumoase femei din România, dar încă nu și-a găsit sufletul pereche. „Nu am găsit nici până în ziua de astăzi un bărbat pe care să i-l prezint tatălui meu ca fiind bărbatul cu care eu să vreau să văd răsăritul dimineaţa.

Asta nu înseamnă că nu am iubit sau că nu am avut relaţii, dar nu a apărut în viaţa mea un bărbat pe care să îl simt bărbatul alături de care voi fi toată viaţa şi cu care să mă duc la tata“, a mai spus Denise Rifai, potrivit viva.ro.