Denise Rifai, acuzații de plagiat la adresa Emiliei Șercan: Își clădește cărămidă cu cărămidă imaginea pentru o eventuală candidatură la prezidențiale

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări”, a lansat, practic, o provocare la adresa jurnalisei Emilia Șercan de a lămuri publicul cu privire la lucrarea sa de licența, pusă sub semnul întrebării în 2017. Cu puțin timp în urmă a afirmat că lucrarea sa de doctorat a fost verificată și că mulțumită programului de TurnitIN, a descoperit câte persoane i-au plagiat lucrarea de doctorat.

Singurele lămuriri oferite de Șercan în legătură cu originalitatea lucrării sale de licență au fost publicate tot în 2017, când aceasta a afirmat că urma să verifice personal textele, adăugând că lucrarea prezentată de publicația «Turnul Sfatului» nu avea „nicio ştampilă care să-i ateste autenticitatea”.

„Operațiunea Șercan: Jurnalista fragilă în lupta cu „sistemul” ! Ca o „construcție” în imaginea Maiei Sandu, Emilia Șercan își construiește cărămidă cu cărămidă imaginea pentru o eventuală candidatură la prezidențiale, dacă Laura Codruța Kovesi va declina în cele din urmă oferta celor de la Reper.

Așadar, mă tem că nu asistăm la o simplă abordare jurnalistică a activității sale. Prin acțiunile sale, doamna Sercan pare a fi vârful de lance al taberei # și vârful de lance al unei părți din vechiul USR și al noului Reper. Aceste două partide despre care scriu și afirmă absolut toți jurnaliștii au rădăcini adânci și o coordonare directă în cadrul unei anumite tabere din structura securității statului român” a scris Denise Rifai pe pagina de Facebook.

„Nu-mi place impostura! Și nu-mi plac jocurile de culise!”

„Eu, care mă cunoașteți bine, susțin întotdeauna eforturile jurnalistice și v-am arătat, de atâtea ori, prin luptele mele cu politicienii, cât de mult lupt pentru adevăr. Dar! Nu-mi place impostura! Și nu-mi plac jocurile de culise! De aceea, cred că doamna Șercan ar trebui să clarifice cum stau lucrurile cu teza sa.

Este o acțiune corectă și necesară, mai ales că este vorba despre un viitor politician care își face campanie electorală pe seama viitorilor săi colegi! Atașez situația acuzațiilor de plagiat în care protagonistă este, de data aceasta, exact Emilia Șercan. Iar situația nu este nouă. În 2017, colegii ei își puneau exact aceeași întrebare: a plagiat sau nu Emilia Sercan?

Iar acum, în 2022, se pune o altă întrebare: Va candida Emilia Șercan la președinție în 2024? A furat startul și este deja în campanie? Nu de alta, dar se pare că am mai văzut-o – doamna fragilă care „luptă” împotriva «sistemului»”, se arată în textul publicat de Rifai.

Emilia Șercan: Termenul de păstrare al lucrărilor de licenţă în arhivă unei facultăţi este de cinci ani

În 2017 Emilia Șercan urma să ofere lămuriri legate de aspectul lucrării sale de licență. Aceasta afirma că nu este convinsă că lucrarea prezentată de cei de la Turnul Sfatului îi aparținea. Ce e drept, cei de la publicație au recunoscut ulterior că au primit analiza acelor fișiere în mod anonim. Cu siguranță, lămuririle nu vor veni vreodată în această privință, întrucât, așa cum afirmă jurnalista, din punct de vedere legal lucrările sunt păstrate în arhivă timp de cinci ani.

„Am ajuns în ţară azi noapte, m-am dezmeticit, iar lucrurile stau aşa: În primul rând vreau să ştiu/aflu dacă lucrarea de licenţă pusă în discuţie este lucrarea mea. Nu mai am exemplarul meu pentru verificare, însă, sper că marţi, când voi merge la Sibiu, voi putea stabili autenticitatea lucrării. De aici trebuie plecat, pentru că termenul de păstrare al lucrărilor de licenţă în arhivă unei facultăţi este de cinci ani, potrivit legislaţiei trecute şi actuale. Lucrarea prezentată de «Turnul Sfatului» nu are nicio ştampilă care să-i ateste autenticitatea.

Am cerut deja în scris o serie de informaţii de la Facultatea de Socio-Umaniste, în care s-a «topit» fosta Facultate de Ştiinţele Comunicării şi Jurnalism din Sibiu, iar marţi o voi face şi în persoană. Vă veţi întreba dacă nu recunosc ce este în ea. Am scris despre calomnie şi proba verităţii, însă nu am memorie fotografică astfel încât să îmi aduc aminte, după 14 ani, fiecare frază, pasaj sau pagină. Asta am de spus, pentru moment, despre acuzaţiile care mi se aduc“, a arătat Emilia Şercan” a fost declarația jurnalistei Emilia Șercan.