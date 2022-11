Denise Rifai, cel mai mare regret. „Mă doare, râvnesc la ei”

Denise Rifai nu oferă foarte multe detalii în legătură cu viața ei personală. Totuși, jurnalista și-a deschis inima în timpul unui podcast la care a participat. Așadar, ea a mărturisit care este cel mai mare regret pe care îl are. Prezentatoare de televiziune și-ar fi dorit să aibă copii. Ea nu a putut face acest pas pentru că a pus cariera pe primul loc.

„Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar cum să îl am, când să îl fi crescut, când în anii ăștia când eu a trebuit doar să muncesc? E și cum minusuri, nu doar cu plusuri. Mă doare. Mi-ar plăcea să am un copil. Mă uit, râvnesc la ei, dar eu pe de altă parte sunt cerebrală, îmi dau seama că nu am timpul necesar”.

De asemenea, Denise Rifai a continuat prin a spune că nu poți face un copil dacă nu ai grijă de el pentru că nu este o jucărie. Jurnalista susține că este „o muncă extraotdinară să fi mamă”. În acest context, ea a mai adăugat că ar vrea să cunoască pe cineva în care să poată vedea un potențial tată pentru copilul ei.

Cum trebuie să fie bărbatul ideal pentru Denise Rifai

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a dezvăluit și care este motivul pentru care nu și-a dedicat timpul exclusiv întemeierii unei familii. Ea chiar a spus cum ar trebui să arate bărbatul care ar putea fi tată pentru copilul ei. Jurnalista a subliniat că pentru ea nu contează relegia, ci vrea ca viitorul ei partener să îi ofere un echilibru în viața de cuplu.

„Eu nu am făcut copii până acum, pentru că nu am găsit acel bărbat pe care eu să îl văd tată pentru copiii mei. Îmi doresc echilibru pentru cuplul meu. Mi-ar plăcea să am un bărbat pur sânge. În secunda în care eu voi întâlni un bărbat, dacă îmi va fi dat să îl întâlnesc, cu care să am viziunea pe viață similară, mi-ar plăcea să mă dedic măcar doi ani din viață, să ies puțin. Nu poți să faci un copil și să îl arunci așa, n-ai cum”, a mai adăugat Denise Rifai în timpul podcastului În Oglindă.