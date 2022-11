Denise Rifai, detalii din viața sa intimă. Care sunt cele mai mari plăceri ale prezentatoarei

Vedeta de televiziune a dezvăluit câteva detalii din viața sa intimă.

Pe ce plăceri își cheltuie Denise Rifai banii

Într-un interviu, Denise Rifai a dezvăluit că are o plăcere vinovată, pe care cheltuie destul de mulți bani. Mai exact, pe modă.

Fiind întrebată despre ce anume îi place să facă, prezentatoarea TV a spus că îi place tot ceea ce ține de apă și aer. Îi place să înoate, să se plimbe, să citească, să călătorească și în special, are o afinitate pentru modă.

Fiind întrebată despre cum arată dressingul ei, Denise Rifai a răspuns:

„Ooo, arată! Investesc și în plus am niște gusturi foarte costisitoare, glumesc! Îmi place, sunt femeie și am această vanitate. Sunt economist totuși la bază, sunt o tipă foarte echilibrată, știu cât de greu se câștigă banii.

Eu însămi câștig banii și o fac cu foarte multă muncă, așa că sunt foarte calculată și pragmatică, dar pe de altă parte îmi fac plăceri și am și plăceri scumpe. Uite, de exemplu, o haină de blană! Dacă îți place, trebuie să ți-o și cumperi, nu?”.

Ce calități are prezentatoarea TV

Denise Rifai a mai vorbit și despre greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, dar și despre personalitatea și caracterul ei. Aceasta a punctat că este o fire corectă cu toată lumea, însă cu siguranță a mai greșit și ea.

„Am făcut foarte multe greșeli în meseria mea și de fiecare dată mi le-am asumat și am încercat să nu se mai întâmple. Eu nu greșesc de două ori la fel, dar sunt aici, pentru că am învățat din greșelile mele. Nu-mi vine acum un exemplu anume, dar nimeni nu e fără de greșeală, iar eu fac parte dintre oamenii care sunt primii care își cer iertare, care spun când au greșit, care rectifică, cred că doar așa putem evolua și putem face chestii faine.

Sunt o tipă care am fost întotdeauna foarte corectă în meseria mea, cu toți invitații mei, de la cei mai influenți politicieni, la cei mai controversați oameni de afaceri. Sunt foarte corectă, asta nu mă absolvă de vreo vină sau de a fi greșit, cu siguranță am și făcut și astfel de chestiuni”, a spus aceasta, potrivit playtech.ro.