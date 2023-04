Denise Rifai a dat în judecată postul tv. Acuzația e gravă și procesul se poate termina cu condamnări penale

Denise Rifai a cerut în instanță aplicarea legii în cazul „Legile puterii”. Concret, e vorba de emisiunea pe care jurnalista o modera în trecut la Realitatea TV (n. acum Realitatea Plus) și care a continuat să fie prezentă în grila postului, deși drepturile intelectuale aparțineau lui Denise Rifai, au arătat avocații în cadrul procesului.

Numele emisiunii, înregistrat la OSIM de Denise Rifai

Proiectul „Legile puterii” a fost conceput de jurnalista Denise Rifai pe vremea când ea activa la postul Realitatea. După schimbarea conducerii, în 2020, ea a ales să demisioneze. Potrivit datelor prezentate în instanță, emisiunea era înregistrată la OSIM ( Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) pe numele lui Denise Rifai, iar difuzarea formatului sub această titulatură trebuia să înceteze de îndată.

Realitatea Plus a continuat, însă, „Legile puterii” cu un alt moderator. Alexandra Păcuraru i-a luat locul lui Denise Rifai la cârma acestei emisiuni.

Proces care ar putea sfârși cu condamnări penale

Denise Rifai a câștigat în primă instanță, iar Realitatea a decis schimbarea titulaturii care se afla sub licență, în „România suverană”.

Termenul următor de judecată va fi pe 6 iunie. Denise Rifai a declarat pentru EVZ că nu dorește să comenteze acest subiect până la finalizarea procesului.

Cum a anunțat Denise Rifai plecarea de la Realitatea

Denise Rifai: „Ştiu ca ma asteptati maine seara sa fim impreuna la #LegilePuterii. Mai ales acum, intr-o Astfel de situatie cand Romania este intr-o criza despre care nimeni nu poate spune cum si mai ales Cand se va incheia ! Insa o sa va spun si dvs ce am hotarat inca de Joi la pranz, inainte de a intra in emisie. Am decis sa demisionez de la Realitatea si este un act Unilateral. Iar motivul este unul cat de poate de simplu: intre mine ca jurnalist si noua linie editoriala a postului s-a instalat o incompatibilitate evidenta”, notează Rifai.

„Eu sunt Denise Rifai. Moderator si Realizator al emisiunii #LegilePuterii. Si asa o sa raman! Si nu pot lucra ca profesionist si om care am trait zi de zi prin emisiunea pe care o realizam, in acest nou climat pe care cu siguranta l-ati remarcat si dvs. Plec asadar de la noua RealitateaPlus, dar cu Acea RealitateaTV care astazi nu mai e, in suflet!

Sunt multumita ca am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistica asa cum scrie la carte, in aceasta televiziune care, in toti anii acestia, a fost o insula de independenta jurnalistica. Poate singura! Iar pe dvs, iubitii mei telespectatori, promit sa va iau cu mine, pe toti, Acolo unde o sa merg si eu ! Ps. Stiti ce nu pricep unii? Ca Presa nu se vinde. Se face! Iar eu sunt si raman Jurnalist”, a anunţat Denise Rifai pe social media.

Ce spune legea?

De la condamnarea pentru furt intelectual, la răspundere civilă – acestea sunt acțiunile care se pot regăsi într-o situație de folosire ilegală a unei mărci înregistrate.

Potrivit juriștilor de la legalonline.ro, drepturile asupra mărcilor beneficiază de o protecție legală atât la nivel național, cât și la nivel european și internațional. În acest context prezintă relevanță Legea Nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, Regulamentul 1001/14-iun-2017 privind marca Uniunii Europene și Convenția din 1883 de la Paris pentru protecția proprietății industriale, revizuită la Stockholm la data de 14 iulie 1967.

Conform art. 4 din Legea Nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM. Titularul acestui drept este reprezentat de persoana fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor. De asemenea, un eventual conflict asupra unei mărci va fi soluționat în favoarea solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare.

De la momentul înregistrării mărcii, titularul său dobândește un drept exclusiv asupra acesteia, legea oferindu-i acestuia posibilitatea de a solicita luarea anumitor măsuri prin care este asigurată exercitarea efectivă a drepturilor sale.