Denise Rifai, despre haosul pe care l-ar crea alegerile europarlamentarele: Am putea vedea niște lupte în partide

Realizatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, a fost invitată în emisiunea „Față în față cu Ion Cristoiu”. Jurnalista a tras un semnal de alarmă spunând că „Alegerile europarlamentare ar putea crea un haos real. Am putea vedea niște lupte în partide”.

Denise Rifai a declarat în emisiunea lui Ion Cristoiu că niciodată europarlamentarele nu au fost în același timp cu localele și parlamentarele.

„Sunt foarte multe necunoscute în acest an în care se vor schimba toate. Avem toate alegerile, cele patru, plus avem marile schimbări în ceea ce înseamnă structurile de informații ale statului român după așezarea noului președinte. Este un an foarte complicat.

Primele sunt alegerile europarlamentare. Alegerile europarlamentare ar putea crea un haos real, pentru că alegerile europarlamentare vor veni cu niște rezultate. Am putea vedea din nou niște lupte în partide”, a declarat Denise Rifai.

Jurnalista: Nu poți să ai în anul viitor toate alegerile

Denise Rifai este de părere că anul care vine va fi unul foarte greu: va fi un an pierdut din toate punctele de vedere. Mai ales economic va fi un pierdut.

„Este primul an în care le vom vedea într-un singur an. Niciodată europarlamentarele nu au fost în același timp cu localele și cu parlamentarele. Alegerile ar trebui comasate. O să fie un an foarte greu și foarte scump.

Europarlamentarele ne vor arăta realmente tendința, barometrul. Este un joc foarte interesant. Europarlamentarele vor fi foarte importante și e foarte important ce se va întâmpla totuși până atunci, pentru că am văzut două discuții de alegeri anticipate la parlamentare, acum, în toamnă, care nu ar fi o idee rea deloc.

Nu poți să ai, repet, în anul viitor toate alegerile. Va fi un an pierdut din toate punctele de vedere. Mai ales economic va fi un pierdut”, a menționat Denise Rifai în emisiunea „Față în față cu Ion Cristoiu”, potrivit gandul.ro.