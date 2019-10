Dată afară din alte locuri anul trecut, profesoara a ajuns la școala Regele Mihai I. Părinții s-au adunat în curtea școlii și au cerut ca Mihaela Cioc să nu fie primită la catedră. În curte au avut loc scene halucinante, iar dialogul întrece orice limită. Atitudinea profesoarei, care nu are aviz psihologic, este mai mult decât sfidătoare.

Ea le-a sugerat părinților să meargă la psihiatru să se trateze dacă au temeri că va folosi pistolul la ore.

„Da, pot să o am, pot să am arma la mine! Dreptul dumitale nu este să mă controlezi în geantă. Duceţi-vă la psihiatru şi trataţi-vă frica”, le-a spus aceasta.

Profesoara s-a îndreptat amenințător spre ei și aproape i-a luat de gât. O patrulă de poliție a auzit zarva din curte și a intrat, însă nu au intervenit.

Mihaela Cioc a continuat pe același ton: „Am armă, am dreptul de a avea armă. Nu are nicio legătură că lor le este frică că ma duc peste copii să-i împusc! Nu este adevărat că i-am ameninţat şi d-asta nu cedez. Astea sunt scornelile lor şi dau vina pe copiii lor. Nu sunt obligată să răspund dacă am o armă în geantă”.

Întreaga scenă din curtea școlii a fost filmată

Recent, la o emisiune, profesoara spunea că vrea o armă cu gloanțe letale. „În acest moment, aş dori şi achiziţionarea şi unei arme cu gloaneţe letale, chiar dacă părinţii sunt împotriva mea. Eu vreau şi arma şi să fiu şi profesor în continuare. La câţi părinţi furioşi sunt în jurul meu. Vreau să o am peste tot. Nu cred că am nimic halucinant”, a declarat ea. Întrebată dacă vrea să împuște copii, Mihaela Cioc a ezitat puțin apoi a negat, însă a spus că pe alții, unii părinți, i-ar împușca.

Directoarea școlii spune că a respectat decizia Inspectoratului școlar atunci când a primit-o pe profesoară la catedră.

Legea învăţământului nu le interzice profesorilor daţi afară dintr-o şcoală, din motive disciplinare, să aplice pentru un post nou la altă şcoală. Cum nu există nici ministru al Educației, legea nu poate fi modificată.

„Noi avem proiectul pregătit, aşteptăm ministrul pentru a fi semnat acest ordin. Părerea mea este că doamna profesoară ar trebui să plece din şcoală”, spune Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

În lipsa unei plângeri din partea părinților sau a școlii nu se poate demara nicio anchetă în cazul profesoarei pistolare.

În acest context, amintim că premieul Dăcilă a ajuns, din nou, în mijlocul unor controverse, după o vizita la Fabria de Armament de la Cugir, La meomentul respectiv, premierul s-a fotografiat cu două fetițe, ținânbd în mână o mitralieră

