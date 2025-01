EVZ Special Iubire necondiționată și frica de eșec. Care sunt adevăratele provocări ale vieții de părinte. Video







Lavinia Stan a fost invitatul special în cadrul unei noi ediții a podcastului „Esențial” de pe canalul de Youtube „Hai România”. Aceasta este coach acreditat și se implică pentru a ajuta oamenii în momentele grele din viața de părinte și nu numai. Experta activează de peste 10 ani în acest sector și a realizat peste 2.000 de ore de coaching față în față sau de grup. Lavinia Stan este co-fondatoarea programului Big Life Project, prin care a reușit să ghideze în drumul spre succes mulți adulți care activează în diferite domenii.

Lavinia este mamă a șase copii și își folosește experiența de peste 30 de ani în creșterea copilului pentru a ajuta și alți părinți. De aici a pornit o latură importantă din cariera sa, cea de coach de mame. În cadrul discuției moderate de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, aceasta a vorbit despre relația dintre părinte și copil. Ea a venit cu explicații legate de ce înseamnă iubirea necondiționată pentru un copil. De asemenea, a dat sfaturi cu privire la păstrarea unei conexiuni bune cu cel mic. Toate aceste informații se regăsesc și în cartea sa „Organizatorii de vieți”, pe care a lansat- o în decembrie 2024.

Iubirea necondiționată și exprimarea emoțiilor

Prin cartea sa, Lavinia Stan le-a oferit părinților din România un ghid, o susținere, un sprijin, pentru a putea înțelege mai multe despre relația pe care o au cu copiii lor. Lucrarea prezintă principiile esențiale pentru creșterea cu succes a copiilor. În cadrul podcastului, aceasta a abordat diferite subiecte care sunt povestite pe larg în cartea publicată.

În prima parte a lucrării, Lavinia prezintă ideea de iubire necondiționată. Potrivit acesteia, fiecare părinte are un drum de parcurs cu propriile emoții înainte de a le putea exprima către copil. „Important este să comunice, să simtă copilul că iubirea ajunge la el”, a spus aceasta.

„A trebuit să descopăr iubirea. Nu se vorbea de iubire necondiționată acum 30 de ani. Vedeam filmele americane în care spuneau <te iubesc> cu foarte mare ușurință. Copilul spunea mamei <te iubesc> când pleca la școală, mama la fel. Până să descopăr părea totul atât de nenatural. Românii nu spuneau chestia asta. Nu auzeai <te iubesc> în familii. După am zis să încerc. Nu am putut să spun direct te iubesc. Am folosit acest <Mama te iubește!>, care a devenit refrenul meu de mamă și pe care mamele care vor citi cartea, dacă îl implementează, vor vedea cum se schimbă imediat psiho-emoționalul copilului. Este o sintagmă care conectează și cuvântul mama cu tine foarte bine”, a spus Lavinia Stan.

Este important ca și mamele să înțeleagă că această iubire trebuie exprimată. „ A fost important pentru mine să conștientizez că sunt capabilă să dau emoția asta de iubire mai departe. Mi-am dat seama că într-adevăr are valoare. În primul rând, mi-a înmuiat mie sufletul, iar copilul a înțeles că este iubit”, a adăugat aceasta.

„Iubirea se exersează”

Meseria de părinte nu este una ușoară. Potrivit expertei, este important ca părinții să lucreze cu ei. Mai exact, această iubire necondiționată poate fi exersată.

„Trebuie să forezi după resurse. Tot ce este bun se află sub pământ. Și iubirea este o resursă, se află în noi. Dar trebuie să fim capabili să ajungem la ea și s-o lăsăm să iasă de acolo pentru că nu toți părinții reușesc chestia asta. În 11 ani am văzut multe mame care au venit la mine cu întrebarea: Oare îmi iubesc copiii?

Părinții își iubesc copiii, nu știu cum să ajungă la emoția aia. Să fie siguri că ceea ce dau ei este iubire și că ceea ce copiii lor primesc este iubire. Sunt foarte mulți adulți care au problema asta. Se uită înapoi în copilărie și spun: nu am fost iubit. Eu lucrez cu ei. Hai să vedem ce lucruri din ce a livrat mama ta este iubirea, dar mintea ta de copil n-a înțeles asta pentru că aveai nevoi diferite. Fiecare om interpretează iubirea în felul lui”, a spus aceasta.

Lavinia a explicat că un mod prin care îți poți da seama că un copil a primit dragoste de la părinți este chiar uitându-te la viața sa de adult. „Știi cum îmi dau seama că cei mici totuși au primit iubire? Pentru că ajung niște adulți de succes. Dacă ai traumă de iubire pe bune, chestia asta este ca un vid în tine. Ceva din ce părintele tău a dat a fost iubire, dar tu nu ai știut să o interpretezi. În cartea asta în mod special, am început cu iubirea necondiționată pentru că eu consider că este prima cerință pentru ca tu să te asiguri că vei avea o conexiune cu copilul tău”, a precizat Lavinia Stan.

Echilibrul dintre furie și calm

Experta a povestit faptul că părinții care se înfurie sau își pierd cumpătul sunt depășiți sau copleșiți de lucrurile pe care le au de făcut. „Un terapeut german a spus că o mamă care țipă la tine este o mamă care te iubește. Este vorba de mama care face curat, mâncare, are și job. Sunt foarte multe roluri pentru o singură mamă. Înțeleg și e foarte mult. Sunt foarte multe roluri pentru o singură mamă.

Ajunge după opt-nouă ore ajunge acasă, poate a țipat un șef în capul ei toată ziua, poate are niște relații toxice la job și nu știe cum să le facă față. Eu văd foarte multe mame care sunt conectate prin telefon la copil, sunt conectate la job. În drum spre casă, au 40 de minute să se gândească ce pun pe masă, ce cumpără, ce gătesc. Se uită dacă copilul și-a făcut temele, dacă are haine curate. De multe ori, când ajungem să țipăm la cei mici suntem copleșiți”, a explicat Lavinia.

Importanța terapiei

Cum poate fi gestionată această stare de furie? Ei bine, părinții trebuie să lucreze cu ei înșiși. Potrivit autoarei, furia nu este provocată de copil, este o stare pe care o ai deja în interiorul tău. „Dacă te-ai încărcat de furie, ea pur și simplu va fi un trigger în situațiile de presiune. Familia pune presiune, viața de cuplu pune presiune. Cerințele sunt enorme și este greu să gestionezi furia și ai nevoie de specialiști. Suntem în cel mai bun moment istoric pentru că există enorm de mult sprijin pe care ți-l poți lua din meseriile suport. Oamenii nu trebuie să mai vadă chestia asta cu mersul la terapie ca pe o problemă”, a spus aceasta.

Prin terapie, părinții pot să descopere ce anume din trecutul lor îi face să aibă astfel de stări de nervozitate. „Mamele trebuie să înțeleagă că furia nu are legătură cu copilul, ci cu un istoric. Acolo trebuie intervenit. Asta am dezvoltat și în cadrul unui capitol din carte”, a spus invitata.