Delia spune adevărul despre căsnicia ei cu Răzvan Munteanu: „Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni”

Din 2012, Delia Matache și Răzvan Munteanu și-au unit destinele și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România. Acum, artista se gândește că poate ar fi timpul să devină și mamă, dar îi este greu să estimeze când s-ar putea să se întâmple acest lucru.

Delia a mărturisit că ea și Răzvan Munteanu se înțeleg bine și se completează reciproc.

Ea a subliniat că ea a fost cea care i-a sugerat lui Răzvan să facă echipă pe plan profesional, pentru că fusese dezamăgită de mulți manageri și echipe și nu mai avea încredere în nimeni.

„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta.

„Nu există ceva să nu știe. Mi se pare fenomenal”

Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile. E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe. Mi se pare fenomenal. Simțindu-i potențialul, i-am zis: hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva? Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni, am avut experiențe cu oameni care m-au dezamăgit.

Potrivit artistei, cei doi nu pot sta departe unul de celalalt pentru prea mult timp, aceasta a explicat că mai mult de 3 nopți nu au dormit niciodată separat de când sunt împreună.

„Ne vedem, nu avem mai mult de 2 seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maxim 3. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată, de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună”, a mai spus Delia.