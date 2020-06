Astfel, Delia (care prezintă iUmor la Antena 1 alături de Cheloo şi Mihai Bendeac) a transmis fanilor săi că secretul unei relaţii este echilibrul.

Conform popularei artiste, fiecare dintre parteneri trebuie să ştie să mai lase de la el şi să nu iubească prea mult certurile şi conflictele.

Apoi, Delia a mai spus în interviul acordat revistei VIVA! că la fel de important şi comportamentul natural între un bărbat şi o femei.

„Delia, care mai e viața ta de când ai luat, vrând-nevrând, pauză de la concerte? De ce-ți e cel mai dor acum?

Am avut o perioadă de liniște în care am făcut ce am vrut, m-am odihnit, m-am relaxat, am făcut sport, m-am uitat la filme, documentare, am petrecut timp cu familia, am ieșit la alergat în parc, am ținut legătura cu fanii online.

Am reușit să merg și la munte după ridicarea stării de urgență, îmi era foarte dor. Dar bineînțeles că îmi lipsesc concertele, mi-e dor să merg la studio.

Acum, că s-au mai relaxat măsurile, ce s-a schimbat pentru tine? Ce poți spune concret, cum te-ai organizat, ce măsuri de precauție îți iei?

Am fost plecată la munte, ies tot în parc să alerg, nu fac decât lucrurile pe care simt să le fac, luându-mi măsuri de precauție − mască − și evitând aglomerația.

Pentru multe cupluri, perioada asta a fost o piatră de încercare. Cum au stat lucrurile între tine și Răzvan? Cum ați reușit să nu vă plictisiți împreună?

Totul a fost foarte bine, ne-am uitat la filme, am petrecut timp împreună, ne-am văzut cu Oana, sora mea, și Răzvan, cu copiii, cu prietenii apropiați.

Având în vedere că, în rest, suntem super activi și nu reușim să petrecem timp împreună, acum a fost bine și am recuperat. Nu am avut cum să ne plictisim!

Și dacă tot am adus vorba despre relația de cuplu, voi ce gen sunteți? Vă place să vă surprindeți reciproc, marcați momentele importante cu gesturi romantice sau sunteți mai… pragmatici?

Suntem… naturali. Facem ce simțim, când simțim, spontan.

Cine e „piatra tare la voi în familie? Dacă se întâmplă să vă certați, cine este primul care „aruncă prosopul?

Depinde, e de la caz la caz. Oricum, în general, nu ne prea certăm”, a spus Delia pentru revista VIVA!.