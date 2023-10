Delia și Cosmin Natanticu îl ajută pe Cătălin Bordea să-și găsească o nouă relație

Cosmin Natanticu a oferit recent mai multe detalii despre viața amoroasă a lui Cătălin Bordea.

Acesta din urmă a divorțat de Livia, cea cu care avea o relație de mai bine de zece ani, după ce a venit din America Express. Bruneta ar fi fost cea care a cerut divorțul, iar comediantul, deși a încercat să tragă de timp, a semnat actele într-un final.

Cătălin Bordea, ajutat de Cosmin Natanticu și Delia să-și găsească jumătatea

Cosmin Natanticu, care a devenit membru al juriului iUmor în noul sezon, a explicat că el și Delia îl sprijină pe Bordea în efortul de a-și găsi o nouă parteneră după divorțul de Livia.

De asemenea, Natanticu a dezvăluit că au început să facă glume pe seama stării lui Cătălin Bordea în platou, dar acesta le acceptă pe fiecare și nu se supără.

„O, da! Cum să nu?! Eu cu Delia ne chinuim să-i găsim pe câte una care să merite. Mai mult Delia se ocupă, recunosc, eu îl încurajez «du-te, tată, du-te». Am și eu o glumă despre Bordea și Livia, vă aștept la mine, la stand-up.

Da, eu mă știu cu amândoi. Bordea e colegul meu, prietenul meu, Livia a fost soția lui. Am fost la ei la nuntă, Spike, naș. Plus că, dacă vorbim despre Bordea, e comediant, nu are cum să se supere”, a spus Cosmin Natanticu.

Fosta soție a comediantului s-a cuplat cu cel mai bun prieten al său

În luna august, Bordea și Livia semnat actele de divorț, iar vestea îi uimea pe mulți. Mai ales că el și-a exprimat necontenit dragostea pentru soție în America Express.

Mai târziu, imagini cu bruneta au apărut în timp ce se săruta cu Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului ei soț. Când a aflat, Cătălin Bordea a avut o reacție neașteptată pe rețelele sociale.

„Întotdeauna am considerat că oamenii care au valori comune ajung împreună. Mi s-a reconfirmat această credință, deodată cu anumite bănuieli. Acum sunt într-un loc mai bun, de unde lucrurile se văd mai limpede. În rest, despre morți numai de bine”, a scris comediantul atunci în mediul online.

Cosmin Natanticu spune că Bordea a sărit dintr-o relație în alta mereu

Natanticu a fost ulterior întrebat dacă planul lor de a găsi o nouă iubită pentru Bordea va avea succes. Actorul i-a dat lui Bordea un sfat amical, sugerându-i să nu se grăbească.

A mai menționat că de când îl cunoaște pe Bordea, acesta a trecut destul de repede de la o relație la alta.

„Eu zic să stea un pic să se bucure de burlăcie, că el mereu a sărit dintr-o relație în alta, din câte știu eu. Îl știu de mult timp, de 20 de ani aproape”, a spus el pentru Cancan.