Monden Delia, colecție impresionantă de parfumuri. Mai ceva ca la muzeu







Cântăreața Delia are o colecție impresionantă de parfumuri, unele dintre ele sunt absolut unice în materie de miros. Potrivit cântăreței are un parfum care miroase a mașină de cusut, iar un altul a fotoliu plin de fum de țigară.

Parfumuri pe trei rafturi

Parfumurile Deliei au fost surprinse de Ema Uta, care le-a postat pe Instagram. Dar chiar și vedeta a prezentat o parte dintre ele, pentru fani, mai exact pe cele de toamnă. ”Am să vă spun ce simt eu, la acesta. Nuci, câteva flori îl simt tomnatic.

Avem una bucată ”Pas de soir”. Acest parfum mi se pare foarte bun de început de toamnă. Este perfect pentru toamnă. Rolling in love de la Killian pentru o dulceață , nu știu cum să o descriu, dar nu o văd vara, așa că o văd toamna sau iarna. Velvet Vanilla e unul dintre puținele parfumuri cu vanilie pe care îl am, e foarte ”girly” (n.r.-de fată). Nu știu dacă mai face cineva chestia asta, dar mie-mi place să fac chestia asta (n.r.- să stropească hainele cu parfum). De la Artizan Parfumier am acest Banane, care miroase a banane. Chiar miroase fix a banane.

”E ușor insuportabil vara”

E ușor insuportabil vara, dar eu îl recomand toamna. Nu știu, dacă-l știți pe acesta, dar miroase fix a guma aia roșie cu scorțișoară. Nu știu cum se numește. Foarte tomnatice sunt și cele de la Amouage, trandafir, unul dintre ele miroase a nasturi și a atelier de croitorie. Acest Brodway Nights, este o poveste.

Miroase a săli de spectacol și a perdea plină de praf și e și foarte pouder și foarte spicey. Din seria afumate, Tabbac Taboo- categoric toamnă iarnă, imaginați-vă un fotoliu din ala de piele pe care stă un bărbat care fumează un trabuc”, a descris Delia o serie de parfumuri din colecția ei.