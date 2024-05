Economie Deficitul bugetar continuă să se adâncească. Cheltuieli uriașe pentru România







România se confruntă cu un un deficit bugetar semnificativ, iar situația se înrăutățește de la o lună la alta. Legat de acest subiect, politicienii dau vina pe tensiunile de la graniță, dar și pe lista investițiilor făcute în Armată. Cu toate acestea, cifrele continuă să crească.

Deficit bugetar uriaș. Situația pe primul trimestru al acestui an

După doar trei luni de la începutul anului, România a ajuns la un deficit bugetar de 36 de miliarde de lei. De altfel, acesta reprezintă 2% din PIB-ul estimat pentru 2024.

Conform Ministerul Apărării Naţionale, un total de 4,4 miliarde de lei au fost cheltuiţi pentru acest sector. Banii au fost alocați pentru achiziții ce țin de tehnică şi armament militar.

Cheltuieli de capital de 15 miliarde de lei

În prezent, țara noastră are cheltuieli de capital de aproximativ 15 miliarde de lei. Acestea reprezintă salariile bugetarilor, bunuri şi servicii publice. În plus, această sumă este de trei ori mai mare faţă de cea cheltuită în aceeași perioadă a anului trecut.

Concret, 30% din venturile colectate din taxe și impozite sunt ulterior folosite pentru plata salariilor bugetarilor. Recent, premierul Marcel Ciolacu a precizat că, în decembrie, România ar urma să se încadreze în deficitul bugetar propus.

„Anul trecut ne-am încadrat în deficitul pe care vi l-am anunţat de când am preluat mandatul de premier, cu toate că era 6,8%, am depăşit acel moment. Ne vom încadra în deficit. Deficitul în acest moment nu e depăşit prin consum, ci prin investiţii. Şi veţi vedea că aceste investiţii se vor întoarce în economie şi se vor regăsi în taxe şi impozite. Toate ţările dezvoltate au făcut aşa. Am avut ghinionul şi eu şi Nicolae Ciucă să plecăm de la un deficit de 9,2% pornit de la 2,7%, de la o datorie publică de peste 50% de la 37%, cu datorii de 200 de miliarde făcute de domnul Cîţu. A fost o nenorocire pentru România acest cetăţean”, a explicat, în luna aprilie, Marcel Ciolacu.

Deficit bugetar tot mai mare. Cheltuieli pentru salarii și servicii publice

În urmă cu doi ani, România a coborât de pe prima poziție în UE privind ponderea salariilor bugetarilor în veniturile statului. În 2023, guvernul Ciolacu a majorat salariile din sistemul public mai mult decât era programat inițial prin construcția bugetară.