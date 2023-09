Criză de carne de porc în România. Devine mai rară decât caviarul

Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Românii consumă anual undeva la 9 milioane de porci, din care 7 milioane vin din import, 6 milioane sub formă de carcasă iar 1 milion sunt aduși pentru îngrășat. Estimativ, consumăm an de an 720.000 de tone de carne.