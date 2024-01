Deea Maxer nu-și găsește liniștea. Mereu i se întâmplă ceva

Deea Maxer spune că a trecut din nou prin momente dificile. Ea a anunțat recent că ai săi copii au avut ceva probleme medicale. Micuții au acuzat stări de greață și probleme digestive. Pe cale de consecință, Deea i-a dus de urgență la spital.

Deea Maxer, probleme cu cei doi copii ai săi

Dacă excludem episodul cu cei doi copii care nu s-au simțit bine, putem spune că Deea Maxer este acum o femeie fericită. Cel puțin așa încearcă să demonstreze. A trecut peste divorțul de Dinu Maxer și pare că viața ei a luat-o pe un făgaș bun. Mai mult, Robert Drilea, noul partener de viață al Deei și cei doi copii ai vedetei, Andreas și Maysa se înteleg de minune.

Însă, pe rețelele de socializare, Deea Maxer și-a informat fanii că fiul și fiica ei s-au confruntat cu ceva probleme medicale. Probleme care au trecut, dar doar după intevenția medicilor. Maysa a acuzat stări de greață și a făcut și febră, motiv pentru care vedeta a dus-o de îndată la doctor, cum de altfel ar face orice mamă. Însă nu toate mamele expun problemele copiilor pe rețelele de socializare. Cel mult, cer un sfat de pe grupurile medicale.

Inițial, Deea Maxer a crezut că ar fi vorba de COVID, dar se pare că lucrurile nu au fost atât de grave. Medicii au pus-o repede pe picioare pe Maysa.

Nu a fost vorba de COVID

„Și voi tot cu răceala? Inițial am început eu cu Andreas în weekend cu ceva bazaconii pe digestiv… apoi Maysa direct în simptome de răceală. Am fugit ieri la medic, după-amiază, pentru că a dat-o în episoade de vomă. Am făcut toate testele, nu are nici gripă, nici COVID.

Pare că e o răceală clasică… azi-noapte am făcut noapte albă. E cu febră răceala asta, cu tot tacâmul. Îh, ce viruși circulă”, a transmis Deea Maxer, pe pagina sa oficială de Instagram.

Carmen Harra vede altfel relația pe care o are Deea Maxer

Deși, Deea Maxer și Robert Drilea par să aibă o relație armonioasă, Carmen Harra este de altă părere. Spune că tânărul ar avea, de fapt, gânduri ascunse, și ca fosta soție a lui Dinu Maxer are nevoie de un alt bărbat în viața ei, nu de Robert.

„Deea mereu în viziunea mea o văd cu altcineva, un bărbat care să-i țină piept, să fie pe măsura ei și încă nu l-a găsit. Are ea în cap pe cineva și o văd într-o altă situație. Faceți tot ce puteți ca lucrurile să progreseze, dacă ele se încurcă undeva, încercați să vedeți dincolo de momentul actual. Dinu e complet diferit față de Robert și poate că pe moment de asta avea nevoie Deea”, a spus Carmen Harra.