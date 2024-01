Dinu Maxer, atacat de fostul socru. Deea s-a dezis de reacția tatălui ei

Dinu Maxer a fost atacat de fostul socru după ce a apărut, în mediul online, o remarcă răutăcioasă la adresa Deei Maxer. Tatăl ei a intervenit luându-i apărarea cum era şi firesc. Dar, în răspunsul respectiv, a aruncat câteva săgeți şi către fostul ginere. Dinu Maxer nu a lăsat problema iscată nerezolvată, mărturisind cum au stat, de fapt, lucrurile între ei.

Dinu Maxer, atacat de fostul socru

După gestul nepotrivit al tatăl fostei soții, Dinu Maxer a dorit să vină cu lămuriri, povestind pe larg despre cele întâmplate. Dinu Maxer a mărturisit că mereu s-a înțeles bine cu tatăl Deei. De asta nu-şi explică de ce a ales să-l atace public.

„Pentru mine a fost un mare șoc și nici nu am știut ce să zic. Eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, pentru mine de aia a fost un mare șoc. Probabil nu aș fi apărut să comentez dacă nu ar fi explodat în halul în care a explodat. Puțin deplasat cuvântul ăsta despre mine, adică eu chiar nu sunt fițos”, a povestit Dinu Maxer.

Dinu Maxer. Sursa foto: Facebook

Artistul: N-am băut niciodată cu el

Dinu Maxer s-a arătat extrem de indignat de reacţia fostului socru. Nu înţelege comportamentul deoarece atunci când i-a anunţat despre divorţ, foștii socri nu s-au băgat.

„Am avut atâtea exemple în viață când mă cunoșteau persoane străine și îmi ziceau că sunt diferit decât la televizor. „Acolo pari îngâmfat”. Sâmbătă i-am dus copiii, am dat noroc cu el, i-am spus la mulți ani și îmi spune în câteva cuvinte că o fană de-a mea din Petrila… a crezut că eu complotez cu asta… Dar de la a ataca pe cineva, la a mă ataca pe mine mi s-a părut o distanță destul de mare.

Am avut o relație cordială, civilizată. N-am băut niciodată cu el. Când am vorbit despre despărțire, foștii socri nu s-au băgat. Eu consider și acum, pentru că sunt într-o perioadă de acceptare extrem de frumoasă, în care nu am absolut nicio problemă cu Deea sau cu Robert…

Nu pot să îl sun, dar i-am trimis mesajul și mi-a trimis un răspuns în care mi-a zis: „Eu ți-am spus de când ai adus copiii la mine că a luat foc o fană de-a ta”, mai spune artistul.

Sursa foto: Dinu Maxer- Facebook.

Dinu Maxer: Deea s-a dezis de orice comentariu al tatălui ei

Artistul a mai declarat că relaţia dintre ei nu este aşa cum pare în aceste momente. De asemenea, spune el, fosta soţie s-a dezis de comentariile tatălui său.

„Nu a fost cu intenție, a fost la nervi, așa cum făceai și tu câteodată și toată lumea te înțelegea și te ierta. Am scăpat-o și eu. M-am săturat să fie luată în bătaie de joc Deea”. Deea s-a dezis de orice comentariu al tatălui ei de pe net în fața mea, ceea ce iarăși e un lucru civilizat și asumat, deci cu alte cuvinte chinul vieții ei nu am fost.

Nu e atât de rău între noi cum pare, nu vreau să rămână lumea cu impresia că nu ne suportăm. Cu două zile înainte ne-am salutat și probabil peste o săptămână, fiindcă și-a cerut scuze, o să-l salut”, a concluzionat Dinu Maxer.