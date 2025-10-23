Decizie importantă în justiția din România! Dosarul „Ferma Băneasa” se rejudecă. Probe noi, admise de ICCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu cererea de revizuire formulată de omul de afaceri Remus Truică în dosarul privind retrocedarea Fermei Regale Băneasa, una dintre cele mai complexe cauze asociate cu abuzurile Binomului Coldea-Kovesi din ultimul deceniu.

Decizia ICCJ deschide calea rejudecării procesului, în contextul în care apărătorii au depus probe noi care ar putea schimba complet interpretarea faptelor. Este vorba despre documnete care atestă faptul că rechizitoriul întocmit de DNA în 2015 s-a bazat pe prezumții false.

Cu alte cuvinte, procesul se reia, iar adevărul juridic urmează să fie reconstruit din nou, de la zero, pe baza probelor actualizate

Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în ședință publică azi, pe 23 octombrie 2025. Prin ea, instanța supremă a desființat sentința Curții de Apel Ploiești din 30 mai 2025 și a dispus rejudecarea la aceeași instanță, conform art. 459 Cod procedură penală, raportat la art. 453 alin. 1 lit. a).

Revizuirea este o cale extraordinară de atac prevăzută de Codul de procedură penală (art. 453–459 CCP). Ea permite redeschiderea unui proces definitiv atunci când apar probe noi, fapte sau împrejurări esențiale care nu au fost cunoscute la momentul condamnării și care pot schimba soluția.

Când Înalta Curte „admite în principiu” cererea de revizuire, înseamnă că a constatat că există elemente noi relevante și că procesul trebuie reluat (în tot sau în parte).

Dosarul „Ferma Regală Băneasa” a vizat retrocedarea unor terenuri din domeniul fostei proprietăți regale, în care mai multe persoane – între care Remus Truică și oameni de afaceri străini – au fost condamnate definitiv în 2020. Ulterior, cazul a fost puternic contestat de mediul juridic, în special după condamnarea avocatului Robert Roșu, partener la Țuca Zbârcea & Asociații, care fusese acuzat pentru activități strict profesionale în reprezentarea clientului.

Cazul lui Robert Roșu a devenit un simbol al abuzului judiciar și al confuziei între apărare legală și complicitate penală. Condamnarea sa, bazată pe activitatea de reprezentare juridică într-un dosar de retrocedare, a provocat o reacție fără precedent în rândul profesiei de avocat, fiind catalogată de Uniunea Națională a Barourilor din România drept „un precedent periculos”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată în legătură cu încălcarea dreptului la apărare, iar ulterior, în urma reanalizării probelor, s-a constatat că Roșu a fost condamnat fără ca fapta sa să îndeplinească elementele unei infracțiuni, ceea ce a dus la eliberarea sa.

Includerea numelui lui Roșu în contextul rejudecării dosarului Băneasa nu este întâmplătoare: cazul său demonstrează vulnerabilitățile sistemului penal, în care presiunea mediatică și interpretările extinse ale procurorilor pot transforma un act de asistență juridică într-o acuzație penală.

Admiterea cererii de revizuire în cazul Remus Truică marchează o schimbare de direcție: pentru prima dată, instanța supremă recunoaște necesitatea unei reanalizări în profunzime a cauzei, pe baza probelor noi. Rejudecarea la Curtea de Apel Ploiești va oferi oportunitatea de a reexamina circumstanțele retrocedării și de a clarifica rolul fiecărui participant.

Decizia Înaltei Curți nu doar redeschide un dosar istoric, ci și reamintește că abuzurile judiciare pot fi corectate, iar justiția, atunci când își respectă propriile reguli, are șansa de a-și recâștiga credibilitatea.