Violeta Alexandru, ministrul Muncii a declarat, în debutul ședinței de Guvern, că, potrivit datelor din REVISAL, „avem cu 15.150 de angajați activi în plus în luna octombrie față de ianuarie a acestui an”.

Acestea sunt într-adevăr semne încurajatoare

„Conform ultimelor informații puse la dispoziție de Inspecția Muncii, în baza interogării informațiilor din REVISAL, avem cu 15.150 de angajați activi în plus în luna octombrie față de ianuarie a acestui an. Acestea sunt într-adevăr semne încurajatoare și le mulțumim tuturor celor care muncesc, au muncit în această perioadă și iată că revin în activitate. Numărul este încurajator”, a declarat ministrul Muncii.

„Am terminat dezbaterile. Am avut câteva dezbateri importante cu mediul economic, cu sindicatele. Proiectul este în acest moment în analiza ministerelor avizatoare, urmând să îl supun analizei dumneavoastră și al colegilor din Guvern. În toată această perioadă au fost consultări. În mod evident, nu aveam cum să anticipăm toate evoluțiile în relațiile angajaților cu angajatorii și nevoile acestora, dar am ținut cont de ele. Am avut mai multe discuții.

Am finalizat o primă variantă și se află, cum spuneam, în consultare și în analiza colegilor miniștri. Vin în continuare sugestii”, a mai spus ministrul muncii, referitor la îmbunătățirea schemei de muncă flexibilă și clarificările legate de șomaj tehnic vs. Kurzarbeit.

Guvernul trebuie să înceapă discuțiile cu privire la stabilirea unui salariu minim.

„Noi am avut la nivelul ministerului deja trei runde de consultări cu sindicatele și patronatele. Parte dintre dânșii au fost prezenți în sala de ședință a ministerului, parte online. Am deschis dezbaterile inclusiv pentru cei din afara Bucureștiului. Sunt păreri pe de o parte în favoarea unei înghețări a păstrării cuantumului salariului minim actual, dar, repet, nicio decizie nu e luată.

Am dat posibilitatea acestor discuții pe baza datelor puse la dispoziție de Comisia Națională de Prognoză și a INS, ambele instituții au fost foarte cooperante. Pe de altă parte, sindicatele, în mod evident, susțin un punct de vedere înspre creșterea salariului minim și suntem acum în discuții cu privire la aplicarea formulelor produse de noi”, a mai spus Violeta Alexandru.