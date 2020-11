Dan Petrescu s-a săturat de fotbalul românesc și CFR Cluj și vrea să plece în străinătate. După înfrângerea suferită de campioana din Liga I cu Gaz Metan Mediaș (scor 1-2), tehnicianul a anunțat că vrea să demisioneze după meciul cu AS Roma din grupele Ligii Europa, ce se va disputa, azi, de la ora 19.55.

Ulterior, „Bursucul” a revenit și a spus că are nevoie de o pauză de câteva zile, dar nu vrea să părăsească formația ardeleană. Se pare că el vrea să tragă de timp, pentru că negociază cu mai multe echipe prin intermediul impresarului. Al Nasr și Al Wasl, ambele din Arabia Saudită, (ex-formația lui Laurențiu Reghecampf) sunt formațiile interesate de serviciile antrenorului român.

„Al Nasr e un club bogat, i-ar putea plăti lui Petrescu un salariu de până la 3 milioane de euro anual, cu tot cu sumele alocate pentru alți membri ai staff-ului tehnic”, a spus un impresar conform gsp.ro.

„Îmi iau la revedere de la toată lumea”

„Nici eu nu mai vreau să stau la echipă, că sigur nu avem nicio șansă. După meciul cu Roma, vine pauza și vreau să plec și eu. M-am săturat! Mă duc, gata! Îmi iau la revedere de la toată lumea”, spunea Dan Petrescu după meciul cu Mediaș.

„Cred că toată lumea şi-ar dori ca altcineva să câştige campionatul. Nu regret ce am declarat, pentru că asta este realitatea, chiar am nevoie de o pauză. M-am gândit că după meciul cu FC Argeş să îmi iau o pauză de cinci-şase zile să mă gândesc ce e mai bine pentru mine şi pentru CFR Cluj. Normal, am contract încă un an şi jumătate şi sper să îl duc până la capăt”, revenea Petrescu asupra planurilor sale.

În ultimul timp, tehnicianul a avut o relație foarte proastă cu Neluțu Varga. Patronul CFR-ului s-a supărat, după ce „Bursucul” a criticat public faptul că ardelenii au avut o campanie proastă de achiziții.