Oficialii echipei CFR Cluj s-au făcut foc și pară după eșecul înregistrat, duminică, în campionat, pe teren propriu, contra celor de la Gaz Metan Mediaș (scor 1-2). La cald, Dan Petrescu a anunțat că nu mai are suficientă energie pentru a continua pe banca tehnică a ardelenilor și vrea să plece după jocul cu AS Roma din Liga Europa.

Foarte nervos a fost și patronul Neluțu Varga, cel care a dat ordin ca echipa să nu se prezinte la confruntarea din etapa viitoare, cu FC Argeș. Nemulțumirile au legătură cu modul în care este arbitrată campioana României, iar cei de la CFR vor să pună presiune pe „fluierași”, considerând că au fost dezavantajați în acest sezon al competiției interne.

Rivalii nu cred în lacrimi

„Ne-au sabotat, nu mai facem parte din Liga 1. Am dat ordin să nu mai jucăm! De la Roma mergem direct la Cluj, nu mai mergem la Bucureşti. Ăsta e ordinul meu, să nu mai băgăm echipa”, a spus Neluțu Varga conform Look Sport.

Daniel Stanciu, oficial al rivalei „U” Cluj, a declarat pentru sursa citată că nu se va ajunge la scenariul în care cei de la CFR Cluj să nu joace contra argeșenilor. „Nu nu cred că se va ajunge acolo. E un moment de frustrare. Trebuie analizată situaţia, pentru că am văzut, de exemplu, un arbitraj bun la Iaşi cu Viitorul”, a spus Stanciu.

„Găman a anulat el golul pentru că aşa a văzut”

„Poţi să pierzi un meci de fotbal, dar nu de maniera aceasta. Poţi greşi, dar nu să influenţeze arbitrul! Sunt trei penalty-uri, dintre care două clare, şi un gol perfect valabil. Marchează Ciobotariu, nu Costache, dar amândoi erau în poziţie regulamentară. Nu ştiu dacă acest tuşier (n. r. – Orbuleţ) a fost la meciul acesta.

Nu am mai întâlnit aşa ceva în fotbal, Găman a anulat el golul pentru că aşa a văzut. Am avut o discuţie cu el înainte de meci, era vorba de respect, nici nu ştiu ce să mai spun. Suntem clar dezavantajaţi! Am atras atenţia de anul trecut, când am avut multe penalty-uri pe care nu le-am primit, acum se continuă în aceeaşi manieră”, a declarat Marius Bilașco, oficial al CFR-ului.