Decizie de neînțeles luată de Emma Răducanu la scurt timp după ce s-a acoperit de glorie. Simona Halep a făcut și ea această mutare

Decizie surprinzătoare luată de jucătoarea de tenis Emma Răducanu (18 ani), la scurt timp după ce a intrat în istorie, pentru că a câștigat US Open după ce a venit din calificări.

Britanica a renunţat la antrenorul Andrew Richardson după succesul său la US Open şi caută un mentor experimentat care să-i ghideze următorii paşi în circuit, transmite vineri DPA.

Richardson a antrenat-o anterior pe Răducanu la Bromley Tennis Centre din Londra şi a fost ales s-o însoţească pe jucătoarea de 18 ani în SUA, pentru că se cunoşteau. Niciunul dintre ei nu imaginat că va urma o victorie uluitoare. Acum, Răducanu a decis că are nevoie de un antrenor cu cu renume în tenisul mondial.

„După Wimbledon, eram în jur de locul 200 mondial şi am crezut că Andrew va fi un nemaipomenit antrenor de încercare, dar niciodată nu am visat să câştig US Open şi să am acest parcurs, iar acum sunt locul 22 mondial, ceea ce este destul de nebunesc pentru mine”, a declarat vineri Răducanu, după ce a participat la un eveniment organizat de Federaţia britanică de tenis.

Îi va face o ofertă australianului Darren Cahill?

„Simt că în această etapă a carierei mele, şi întâlnind cele mai bune jucătoare din lume, mi-am dat seama că am nevoie cu adevărat chiar acum de cineva cu experienţă în circuitul WTA la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă că eu caut pe cineva care a fost la acel nivel şi ştie ce este nevoie. Şi, mai ales acum, fiindcă sunt atât de nouă la acest nivel, chiar am nevoie de cineva care să mă ghideze, care a trecut deja prin asta”, a spus Răducanu.

Răducanu a adăugat că nu se gândeşte la cineva şi nu crede că va lua o decizie înainte de finalul sezonului. Unul dintre favoriți pentru a o pregăti pe Emma Răducanu este Darren Cahill. Australianul s-a despărțit de Simona Halep în această săptămână și este liber de contract.