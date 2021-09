Emma Răducanu, înnebunită după sarmalele făcute de bunica ei. Când a văzut-o ultima oară

Bunica campioanei Emma Răducanu a dat un interviu în exclusivitate la Observator la câteva zile după triumful de excepție înregistrat de nepoata sa la US Open. Tatăl vedetei este român, iar mama ei chinezoaică. Bunica sa locuiește într-un apartament modest din centrul Capitalei construit în anii ’80.

Emma Răducanu o vizitează în fiecare an pe bunica ei

Bunica a declarat că nepoata sa o vizitează anual și că au o relație ireproșabilă. Doamna a mai mărturisit că cea mai mare placere a sportivei când vine în România este să mănânce sarmalele făcute de ea.

„Ea mulțumește tuturor românilor, a simțit că au fost alături de ea. Eu vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de ea. Înainte de pandemie, am văzut-o ultima oară, când au venit ei aici”, a declarat bunica jucătoarei, potrivit sursei citate.

Sportiva a vorbit despre relația ei cu rudele din România și cum reușește să tina relația cu ei caldă.

„Tatăl meu e din București. La fel că bunica, că mamaia (n.a. – pronunță românește cuvântul), care locuiește în continuare în centrul Bucureștiului. Revin acolo de câteva ori pe an pentru a o vedea. E foarte frumos. Iubesc mâncarea de acolo. Să fiu sinceră, e incredibilă! Bunica îmi gătește, iar ăsta e un alt lucru special”, a spus Emma Răducanu pentru Gazeta Sporturilor.

Campioana s-a născut în Canada

Emma Răducanu s-a născut în Canada, iar la 2 ani s-a mutat împreună cu părinții ei din Toronto în UK.

„Părinții mei luau lecții într-un parc din zonă și m-au «târât» și pe mine în treaba asta. Chiar nu mi-a plăcut tenisul la început. Tatăl meu mă cam forța să joc, dar am început să concurez și am simțit că am acel spirit competitiv în mine și că îmi place să lupt”. a declarat Emma