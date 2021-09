Cum s-a consolat Simona Halep după eliminarea de la US Open, alături de Toni Iuruc. Decizia luată de cei doi

Toni Iuruc (locul 13 în ierarhia mondială) s-a consolat după eliminarea de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, găsindu-și liniștea în brațele lui Toni Iuruc, logodnicul și viitorul soț al sportivei din Constanța. Cei doi urmează să se căsătorească civil, în acest weekend.

Simona Halep și Toni Iuruc au luat masa la un restaurant din New York

Până atunci, Simona și Toni au ieșit în New York și au luat masa la un restaurant de lux. Astfel, cea mai bună jucătoare de tenis din România a încercat să uite de eliminarea suferită în optimile de finală de la US Open. Halep a fost învinsă în două seturi de ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA), scor 3-6, 3-6.

Simona Halep s-a pozat la restaurant alături de Toni Iuruc și a postat un cadru pe contul de Instagram. „Nu-mi place niciodată să joc cu Elina Svitolina, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri. Trebuie să stai concentrată la fiecare punct și să alergi mult, să muncești, e muncă brută la partidele cu ea. A fost un meci greu. Ea a jucat foarte constant, nu a ratat mult, a fost puternică pe picioare, a alergat mult, așa că toată admirația pentru ea.

„Sunt optimistă pentru că am putut evolua fără dureri”

Cât despre mine, am fost un pic stresată și tensionată înainte de meci pentru că știam că va fi unul dificil. Eram și un pic obosită după cele trei partide aici. Per total, am făcut o treabă bună aici. Sunt optimistă pentru că am putut evolua fără dureri”, a afirmat Simona Halep după meciul pierdut la US Open.

Legat de evenimentul care va avea loc în acest weekend, Stere Halep, tatăl sportivei a spus la Antena Stars. „ste cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. (…) Nu am emoții pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut. Mă înțeleg foarte bine, deocamdată cu Toni Iuruc. După cum se vede, ea e ok, totul îi merge foarte bine.

Cununia religioasă când va fi? Asta nu știu încă, deocamdată. Vom vedea. Aproape de nuntă, să vedem. Cum se procedează ”.