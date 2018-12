Mandatele SRI, ABUZIVE! Înalta Curte, implicată într-un scandal imens. CEDO ESTE CLARĂ. Breaking news în Justiţie

O decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului a fost ignorată de Înalta Curte de Casație și Justiție din România timp de 11 ani, CEDO fiind nevoită să emită o altă decizie în care să reamintească Statului român să modifice legislația.





Este vorba despre cauza Dumitru Popescu vs. Romania, care stabilea ca emiterea de mandate pe siguranta nationala (MSN) in dosarele de coruptie, in baza Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala, reprezinta o masura care nu are acoperire legala si care determina violarea articolului 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, privind "dreptul la respectarea vietii private si de familie", scrie Lumea Justiției.

Astfel, judecatorii ICCJ care au emis mandate de siguranta nationala trebuie cercetati

Este vorba despre Decizia CEDO in cauza Stana vs. Romania pronuntata in 4 decembrie 2018 in care judecatorii europeni au stabilit ca a existat "o violare a art. 8 din Conventie din cauza lipsei unor masuri de protectie in cadrul procedurii de interceptare pe mandate de siguranta nationala". Concret, CEDO a conchis, la fel ca si in cazul Dumitru Popescu vs. Romania ca sistemul de emitere a de mandate de siguranta nationala in dosarele de coruptie in baza Legii nr. 51/1991 "nu dispune de garantii adecvate", aratand, in primul rand, ca persoanele interceptate nu pot contesta interceptarile in aceasta forma. Stabilind ca speta privindu-l pe Ilie Stana este similara cu cea a lui Dumitru Popescu, fiind aplicabile aceleasi legi, CEDO a constatat in cazul lui Stana incalcarea art. 8 din Conventia EDO privind "dreptul la respectarea vietii private si de familie", mai precizează Luju.ro.

