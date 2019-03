Debut european pentru Aurus Senat, limuzina lui Putin

Salonul Auto de la Geneva, ale cărui porți sunt deschise până săptămâna viitoare, a fost prilejul primei prezentări internaționale a limuzinei Senat, mândria Kremlinului, folosită și de președintele Rusiei.





Fabricată în Rusia de constructorul auto de prestigiu Aurus, limuzina Senat este, de acum, disponibilă la vânzare. „Mai întâi pentru piața internă din Rusia și apoi în restul lumii, în special în țările din Asia și din Europa”, potrivit unui comunicat al serviciului de presă al constructorului rus. Cu mândrie, Aurus a anunțat, deja, că toată producția modelului Senat este deja vândută până în 2021. Mai exact 200 de exemplare în total din care jumătate sunt destinate elitei guvernamentale ruse.

Porsche sub capotă, deci 250 km/h

La Geneva, Aurus a prezentat două versiuni: Senat S600 și Senat Limousine L 700. Ultima măsoară 6,63 metri lungime și are un ampatament de 4,30 metri. Dimensiuni impresionante similare cu cele ale versiunii lungi a modelului Rolls-Royce Phantom, notează Auto Plus. Aurus Senat este ceva mai scurtă: 5,63 metri lungime și un ampatament de 3,30 metri. Senat Limousine este versiunea „civilă” a modelului în care se deplasează Vladimir Putin. Pentru motorizare, cei de la Aurus au apelat la celebra marcă germană Porsche. Este vorba de un motor V8 biturbo hibrid de 4,4 litri care dezvoltă o putere maximă de 598 CP și un cuplu maxim de 880 Nm. Totul asociat cu un motor electric de 62 CP și o cutie de viteze automată cu nouă trepte. Senat S600 cântărește 3,135 tone (față de 6,9 tone pentru L700) dar accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 6 secunde (9 pentru L700) și atinge fără probleme 250 km/h. Aurus propune și un motor V12 care dezvoltă 859 CP, motor conceput tot sub responsabilitatea celor de la Porsche.

Spiritul națiunii ruse

Interiorul limuzinei (care poate fi blindată la cerere) este spațios și respiră calitate, cu multe inserții din lemn și materiale care imită argintul. În afară de unele detalii ce pot fi îmbunătățite (de exemplu forma schimbătorului de viteze) și de un design destul de banal pentru acest nivel al instalației de climatizare, Senat știe săși primească viitorii proprietari. Dotările pentru confort abundă iar tabloul de bord digital este în ton cu cerințele actuale. „Aurus cucerește prin caracterul său puternic și forța sa interioară. Născut pentru a fi liber și nobil, acest vehicul nu este doar o parte a Rusiei – este chiar spiritul națiunii noastre”, scrie pe site-ul Aurus. Prețurile nu au fost comunicate oficial dar se vorbește de un preț de pornire de peste 130.000 de euro pentru limuzina Senat S600.

Desing inspirat de mașina lui Stalin

Până acum, limuzina Senat nu a apărut în public decât în Rusia, la învestitura celui de-al patrulea mandat al lui Vladimir Putin, în 7 mai 2018, și la Salonul Auto din Moscova, în luna august a aceluiași an. Modelele Senat S600 și L700 fac parte dintr-un proiect denumit Kortej și inițiat de guvernul de la Moscova. Anul trecut, designerul principal de al Aurus, Vadim Pereverzev, a spus verde-n față că s-a inspirat din mașinile sovietice pentru a desena modelul Senat, evocând limuzina ZIS 110 concepută pentru Stalin în 1940. O limuzină „made in Russia” este o vitrină tehnologică și o armă de comunicare, a apreciat Putin când a hotărât să renunțe la Mercedes în favoarea noului producător Aurus. Precedesorii lui Putin, Boris Elțîn și Mihail Gorbaciov, foloseau limuzine autohtone ZIL 41047. Spre deosebire de părintele revoluției sovietice, Lenin, care se deplasa cu un Rolls-Royce Silver Ghost pe care iarna îl echipa cu șenile.

