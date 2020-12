Cu siguranță, cineva a avut orbul găinilor. Activitatea Alianței pentru Unitatea Românilor – AUR s-a desfășurat și a crescut sub ochii noștri. La televizor. Săptămână de săptămână, în weekend, în ultimul an. Și zilnic, pe rețeaua Facebook, lăsată liberă de comunicare și propagandă de către „rezistenții” USR-PLUS.

Aceștia, după ce și-au văzut politicienii la tortul puterii, au abandonat activismul și mobilizarea din online. Iar tinerii noii formațiuni politice, născută în 2016 și „maturizată”, cu acte în regulă, în decembrie 2019, au acaparat imediat mediile de comunicare cu poporul, abandonate de oamenii lui Barna și Cioloș.

Istoria lui George Simion începe cu mulți ani în urmă, dar doar cei care erau jurnaliști în 2010 își mai aduc aminte. Atunci acesta a ieșit în evidență cu un scandal provocat la Romexpo, la o lansare de carte a lui Ion Iliescu. A fost un gen de Marian Ceaușescu al timpurilor de acum, care-l certa și acuza pe Iliescu de ce a făcut la Revoluție și de ce a ignorat „Piața Universității” în 1990. Povestea a trecut repede, românii s-au bucurat că cineva „s-a luat” de fostul președinte, apoi l-au uitat pe „golan”. Dar oare nimeni din instituțiile statului nu l-a luat în evidență?

Poate că lumea nu a fost atentă la mișcările de revoltă din Republica Moldova din anul 2015, atunci când tânărul George Simion se agita, se lupta cu forțele de ordine, o apăra pe Maia Sandu și cerea unirea Moldovei cu România. El, un român din Focșani, cu liceul și facultatea făcute în București, devenise vedeta Chișinăului. La București și în țară nu a reușit să capteze o atenție deosebită și să se bucure de notorietate. Presa nu l-a băgat în seamă mai mult decât trebuia.

Nici în activitatea de ultraș nervos pe stadioane nu a rămas în memoria colectivă. Românii erau concentrați atunci pe marșurile de protest pro Justiție și pe mesajele online ale #rezist. George Simion și tinerii din jurul lui personaje pasagere, chiar dacă, în 2016, au făcut un miting de pomină în fața Guvernului. Veniseră pe jos de la Chișinău ca să ceară unirea Basarabiei cu țara. Nu-mi mai amintesc, dar parcă își schimbaseră numele de „Noii Golani” și își spuneau Alianța 2012. Au fost ciocniri cu jandarmii, rețineri cu duba, huiduieli și amenzi.

Societatea a privit la televizor, a citit ziarele și și-a întors fața și interesul către PSD, PNL, ALDE etc. Cine erau George Simion și „golanii” lui, ca să le dea prea mare atenție! Dar serviciile, serviciile oare nu știau, nu făceau analize, previziuni?!

Primul mare cutremur mediatic, care parcă l-a ținut mai mult pe George Simion în atenția publicului a fost momentul bătăliei dintre un grup de români ardeleni și un grup de etnici maghiari în cimitirul eroilor de la Valea Uzului. Era la mijloc sentimentul naționalist, patriotismul, veșnic dătător de emoții. Iar atunci, tot la vedere, mai mulți intelectuali, oameni de cultură, artiști și foști militari, foarte mulți din Ardeal, s-au apropiat de George Simion și grupul său. Iar atragerea către AUR și ideile pe care le expunea noua formațiune politică se propagau la tot felul de întruniri și evenimente culturale.

Dar cui îi păsa? Ochii românilor erau ațintiți către scandalagiii din USR care se tăvăleau pe holul Parlamentului sau spre circul făcut de cei mai vocali parlamentari din formațiunile lui Barna și Dragnea.

Și totuși, cred că îi păsa cuiva. Iar anul trecut, brânciul în viața de top a politicii a fost dat. A apărut AUR, cu filiale în multe țări europene și în America. George Simion a candidat independent la europarlamentare, dar co-președintele AUR, Claudiu Târziu, jurnalist și scriitor, a fost în această toamnă în cursa pentru Primăria Capitalei.

Nu vă mirați și nu credeți că liderii AUR n-au fost vizibili. De anul trecut, George Simion a apărut foarte des la postul B1 Tv, acolo unde Bobby Păunescu făcea o emisiune în fiecare weekend împreună cu fostul ministru Marius Bostan. Când din studio lipsea George Simion, avea grijă Bobby Păunescu să vorbească despre AUR și doctrina politică de sorginte naționalistă, despre hoții din politică distrugători de țară și de destinele multor români, de patriotism și despre religie etc, etc. Se vede acum, după vot, că mesajele lor au ajuns la inima și mintea românilor și că strategia oamenilor din umbră (oricine ar fi ei) a știut să găsească o bună motivare pentru succesul unui nou partid, care are ca misiune să contrabalanseze alte două formațiuni politice: USR și UDMR.