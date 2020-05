Deocamdată, fosta vedetă de tewleviziune nu a făcut anunțul oficial, dar a fost surprinsă într-o poză jucându-se cu copiii ei…se vede că are din nou burtică. Dacă este așa sau nu rămâne de văzut.

Are șase copiii și a spus cu fiecare ocazie că ea și soțul ei Adrian Sînă de la Akcent nu se vor opri aici.

Anca a publicat o imagine cu ea care îi place dar și un text special, despre o zi specială.

„Duminică este prilej de odihnă și recunoștință. Este ziua în care și Dumnezeu s-a odihnit după crearea lumii. Iar noi o cinstim și o apreciem în fiecare săptămână, bucurându-ne de tot ce am realizat în decursul ultimelor șase zile, fiind recunoscători pentru tot ce am primit in viețile noastre. În primul rând și, cel mai important, suntem cu toții sănătoși și ne avem unii pe alții. Va doresc și vouă o duminică luminată, plină de pace și înțelegere! Pupici de la noi! Mulțumesc pentru ipostaza surprinsă”, a scris vedeta pe pagina sa de socializare.

Dacă va fi să fie din nou însărcinată, fiind izolată împreună cu familia atâtea zile acasă, rămâne de văzut.