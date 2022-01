De râsul curcilor. Frământat de griji, judecătorul Cristi Danileț a greșit instanța. Unde a ajuns recursul destinat ICCJ

Judecătorul Cristi Danileț a comis-o, din nou. Fostul magistrat a încercat să iasă din bucluc, după ce CSM a decis ca acesta să fie suspendat din magistratură, înaintând o acțiune prin care a solicitat anularea hotărârii. Numai că judecătorul a depus cererea la instanța greșită.

Judecătorul Cristi Danileț a cerut anularea deciziei CSM la Cluj

Până când Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) va judeca recursul formulat împotriva hotărârii CSM, prin care Cristi Danileț a fost exclus din magistratură, judecătorul a considerat de cuviință să conteste decizia nr. 1537, pronunțată de Secția pentru judecători a CSM pe data de 14 decembrie 2021.

Numai că judecătorul a greșit instanța, înaintând contestația la Curtea de Apel Cluj, care l-a trimis pe Danileț la ICCJ. Astfel, pe data de 30 decembrie, Curtea de Apel Cluj a decis declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Completului de cinci judecători de la ICCJ.

Curtea de Apel Cluj l-a trimis pe judecător la ICCJ

„Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate formulata de paratul CSM si, in consecinta: Sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 14 al. 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ coroborat cu art. 62 alin. 1 lit. e din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor raportat la art. 134 al. 3 din Constitutia Romaniei.

Respinge cererea de suspendare a judecarii cauzei pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate formulata de paratul CSM.

Admite exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Cluj si in consecinta: Declina competenta de solutionare a cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamantul DVC in contradictoriu cu paratul CSM in favoarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul de 5 judecatori. Definitiva. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei azi 30.12.2021

Document: incheiere de sedinta 345/2021 30.12.2021”, se arată în minuta Curții de Apel Cluj, potrivit luju.ro.

„Nu înțeleg să dau socoteală nimănui”

Cristi Danileț a anunțat încă de pe 13 decembrie, când a aflat decizia CSM, că va formula acțiune împotriva hotărârii la ICCJ, susținând că aspectele pentru care a fost exclus din magistratură țin de viața privată a acestuia. „Azi s-a decis excluderea mea din magistratură de către CSM pentru doua filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: într-unul tai gardul viu de acasă, în celălalt curăț o piscină. Nu am făcut atunci nicio afirmație în legătură cu justiția și imaginile nu au legătură cu profesia. Este fix viața mea privată pentru care nu înțeleg să dau socoteală nimănui.

Abaterea reținută este „conduita prin care se aduce atingere imaginii justiției”. Soluția s-a luat cu majoritate de voturi, căci unii membri CSM au găsit că sunt reale neregulile invocate de mine referitoare la modul în care s-a realizat cercetarea de către Inspecția Judiciară.

Evident, voi formula recurs la ICCJ și sunt sigur că se va remedia această soluție. Îmi voi continua îndeplinirea atribuțiilor până se ia decizia finală”, a reacționat judecătorul Cristi Danileț după ce a aflat decizia CSM.