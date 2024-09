EVZ Special De la spionaj diplomatic la amenințări cibernetice. Mircea Geoană dezvăluie provocările întâmpinate în NATO. Video







Exclusiv. Astăzi a avut loc o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România”. Jurnaliștii EVZ, Dan Andronic și Mirel Curea, l-au avut ca invitat pe Mircea Geoană.

În cadrul podcastului de astăzi s-au abordat subiecte relevante și actuale. Ne despart exact două luni de alegerile prezidențiale din România, iar Mircea Geoană se numără printre candidații care aspiră la un mandat la Cotroceni.

Spionajul diplomatic și provocările NATO

În debutul podcastului, Mircea Geoană a răspuns deschis întrebărilor care i-au fost adresate. Una dintre aceste întrebări s-a axat pe defecțiunile și provocările întâmpinate de Mircea Geoană în perioada cât a fost secretar general adjunct al NATO.

„Am lucrat mult cu serviciile de informații civile și militare din toate țările aliate, inclusiv cele românești. Acestea au o reputație foarte bună la noi, și SRI și SIE și Direcția de Informații Militare. Avem o divizie specială de securitate, care de fapt este un serviciu de contrainformații. Au fost încercări pe vremea când Federația Rusă încă avea o relație cu NATO și avea chiar și o formă de reprezentare pe lângă NATO. Ne-am lovit de „așa-ziși” diplomați. Aceștia au fost expulzați de către belgieni. Cei mai mulți dintre ei erau cadre diplomatice sub acoperire. Ei veneau și încercau să facă spionaj. Încercau să intre cu un dispozitiv special în tastatura de la lifturile noastre, ca apoi să intre în sistem și să meargă mai departe.

Au existat încercări de a penetra sistemele noastre. Acestea există practic în permanență. În fiecare zi se întâmplă câte ceva.”

Mircea Geoană, despre amenințările cibernetice și războiul nuclear

În ceea ce privește deciziile de înlăturare a celor suspectați sau chiar prinși cu astfel de activități, Mircea Geoană a explicat cum a fost situația în timpul mandatului său.

„Noi n-am avut niciun fel de problemă de securitate severă în cei cinci ani de zile. Nu am avut niciun caz de acest gen. Am avut cazuri de atacuri cibernetice, cu scop de spionaj și de infiltrare. Am avut situații în care veneau cu dezinformare aproape obraznică. Au făcut o scrisoare falsă, complet imaginară a Comandantului Suprem Aliat al NATO către Lituania, undeva, spunând că se întâmplă ceva acolo care era complet neadevărat. Adică, avem multe situații de acest tip. Dar nu am avut situații foarte grave.

Mircea Geoană a detaliat și perspectiva sa asupra declanșării unui război nuclear. „În general, perioada aceasta de tranziție de la ordine mondială la următoarea este prin definiție periculoasă. Există risc de confruntare, există risc de calcul strategic greșit. Și dacă te uiți la scara istoriei, foarte multe evenimente din perioadele similare s-au tranșat prin război. Eu cred, în clipa de față, că nu există un risc de confruntare nucleară.

Ediția podcastului „Contrapunct” poate fi urmărită pe canalul de YouTube „HAI România” aici.