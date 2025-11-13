De la postări virale la politică. Nepotul lui J.F.K. candidează pentru Democrați

Jack Schlossberg, singurul nepot al fostului președinte american John F. Kennedy, a anunțat marți că va candida pentru un loc în Congresul Statelor Unite, potrivit declarațiilor sale făcute susținătorilor.

Schlossberg, în vârstă de 32 de ani, este cunoscut pentru comentariile sale politice provocatoare și directe, făcute publice în mediul online.

El intenționează să ocupe locul de reprezentant al New York-ului lăsat vacant de Jerrold Nadler, care a anunțat în septembrie că se va retrage după mai bine de trei decenii de activitate în Congres.

Într-un interviu acordat New York Times, fiul lui Caroline Kennedy a spus că partidul său, Partidul Democrat, are nevoie de mai multe voci care să „contracareze abuzurile de putere percepute ale președintelui Trump și ale aliaților săi”.

Schlossberg are aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și TikTok și s-a declarat deschis cu privire la obiectivele sale de a face politica mai accesibilă tinerilor alegători.

În 2024, el a fost numit corespondent politic al revistei Vogue, în contextul alegerilor din SUA, fiind remarcat și pentru stilul său „jucăuș” pe rețelele sociale.

Într-un interviu pentru Vogue, Schlossberg a spus că a fost inspirat de moștenirea familiei sale în serviciul public și că vrea să contribuie „în felul său propriu”.

El a menționat că bunicul său, asasinat în 1963, a fost un model pentru el, adăugând că administrația JFK reprezintă „un plan pentru modul în care progresismul poate funcționa în America”.

După anunțul candidaturii, Schlossberg a distribuit o serie de videoclipuri și linkuri către conturile sale de social media, îndemnându-și susținătorii să doneze „pentru a putea câștiga”.

Site-ul său de campanie promovează „o nouă generație de lideri” pentru New York și prezintă „12 promisiuni pentru locuitorii districtului 12 din New York”.

Pe site, se afirmă:

„Aceasta este ultima noastră șansă de a-l opri pe Trump – nu va mai veni alta”.

Schlossberg s-a arătat critic față de administrația Trump, inclusiv față de vărul său îndepărtat, Robert F. Kennedy Jr., și l-a numit „ratat” pe secretarul sănătății din SUA.

Decizia lui Schlossberg vine într-un moment în care democrații speră să recâștige controlul Camerei Reprezentanților în alegerile parțiale din 2026.

„Nu există nimic ce partidul nostru să nu poată face pentru a aborda costul vieții, corupția și criza constituțională în care ne aflăm”, a declarat el pentru New York Times. „Dar fără controlul Congresului, aproape nimic nu putem face.”

Mai mulți democrați au anunțat deja candidaturi pentru districtul NY-12, printre care membrii Adunării de stat Micah Lasher și Alex Bores, precum și jurnalista cu experiență Jami Floyd.

Primarul recent ales al New York-ului, Zohran Mamdani, nu și-a exprimat încă sprijinul pentru vreun candidat în cadrul primarelor.