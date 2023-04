De la muzică la mâncare. Fuego dezvăluie cum petrece Paștele și ce bucate nu lipsesc niciodată de pe masa de sărbători

Celebrul cântăreț mărturisește că în perioada Paștelor îl cuprinde un sentiment de nostalgie. Acum, el refuză să susțină orice eveniment artistic, preferând să stea alături de oamenii dragi.

„Se întâmplă ca de Paște să fiu mai… nostalgic. De Crăciun, în ultimii 18 ani, cu excepția pandemiei, am fost pe scenă, în concerte. De Paște evit să am manifestări. Prefer să-mi găsesc fragmente de liniște alături de oameni dragi, să fiu calm și să mă gândesc la ce am de făcut, încărcându-mi bateriile”.

Cum își petrecea Fuego sărbătorile în copilărie

Fuego spune că sărbătorile pascale aveau un alt farmec acum 30 de ani, pentru că atunci se organizau evenimente majore. „Ai mei erau în priză continuă cu pregătirile. Îmi amintesc că ieșeam la scuturat covoare, se făcea curățenie generală, se gătea, ne pregăteam intens. Mai apoi, în prima zi, mergeam la bunici, stăteam la masă. A doua zi mergeam la Udat, un obicei tradițional din zona Ardealului, prin care se merge din ușă-n ușă și se stropesc fetele de către băieți cu parfum. Iar noi căutam zile întregi colonie ca să avem ce uda.

Nu știu să descriu cu exactitate, dar era o feerie. Apoi mergeam la biserică, toată Săptămâna Mare, la Denii, cântam la strană. Eram fascinați de Înviere, de luatul Luminii și de toată aventura de a reuși să ajungem cu Lumina acasă, să nu o stingă vântul. Azi nu mai e la fel, dar cred eu că farmecul sărbătorii nu stă neapărat în ce faci, ci în persoanele alături de care petreci acele clipe”, a povestit Fuego.

Acesta a recunoscut că este un gurmand, iar în această perioadă iubește să mănânce anumite preparate, care nu lipsesc niciodată de pe masa de sărbători.

„Iubesc preparatele tradiționale românești. Iubesc să mănânc, ca o plăcere, ca un ritual în care ne bucurăm de ce avem în fața noastră, cu ca o necesitate. Pentru că suntem în perioada pascală, nu există sărbători de Paște fără pască și cozonac”.

Fuego a declarat că nu consumă drob sau friptură de miel, însă nu poate să renunțe la salata de boeuf, fiind un preparat pe care îl apreciază mereu. Cântărețul a menționat că îi place să mănânce orice fel de mâncare gustos și preparat cu dragoste.

Artistul a mai spus că multe dintre preparatele tradiționale de Paști sau Crăciun erau făcute de tatăl său, care îi dezvăluia secrete pe care le păstrează și astăzi. În casa lor, exista o armonie specială, iar gătitul se făcea cu dragoste, toți fiind entuziasmați de sărbători.

Debutul lui Fuego în muzică a fost cu ghinion

Cântărețul a urcat pentru prima oară pe scenă la vârsta de 10 ani, la Turda. Abia mai târziu, în 1993 și-a făcut debutul în muzică. „Mamaia a fost un debut oficial, un debut care a contat pentru parcursul meu ulterior și care mă introducea cumva în lumea artistică, deși mai participasem la festivaluri mari prin țară.

Mi-aduc aminte că acest debut a fost cu ghinion, cumva. Seara de interpretare nu a fost difuzată la TVR, pentru că a venit o furtună puternică și astfel s-a oprit transmisia, deși noi în sală am cântat. A doua seară am fost parte a recitalului profesorului meu, maestrul George Grigoriu și acolo a fost mai bine. Nu știu exact cum rememorez acel moment. Cu mintea de acum, aș fi făcut altfel, aș fi cântat alte piese, m-aș fi prezentat diferit”, a mai spus Fuego pentru Fanatik.