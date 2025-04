Social De la fumul alb la un telefon neașteptat: „Sunt Jorge, boludo”. Nepotul Papei Francisc povestește despre ziua alegerii







Pentru familia sa, papa Francisc a rămas mereu „Jorge Mario”, indiferent de anii în care a condus Biserica Catolică. „Când Jorge a decis să accepte papalitatea, a înțeles că viața sa, așa cum o știa, se va schimba pentru totdeauna, și la fel am făcut și noi”, a declarat nepotul papei, José Ignacio Bergoglio.

Unchiul Jorge, dincolo de papalitate

„Când am auzit de moartea sa, a venit cu o anumită mângâiere a sufletului, pentru că știam că preaiubitul nostru era în sfârșit în pace și, încă o dată, era pur și simplu unchiul nostru Jorge.”

Înainte de a deveni primul papă sud-american, Francisc a fost Jorge Mario Bergoglio, crescut într-o familie unită din clasa de mijloc din Buenos Aires. Cel mai mare dintre cinci frați, el descria legătura cu aceștia ca fiind „la fel de strânsă ca degetele de la o mână”,

Nepotul Papei Francisc, José Ignacio Bergoglio, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre durerea pierderii unchiului său și despre decizia familiei de a rămâne în Buenos Aires.

„Dragi prieteni, înainte de a începe vreau să vă transmit condoleanțe și să vă îmbrățișez din suflet, căci nu am fost singurul care a pierdut pe cineva drag luni, cu toții plângem moartea unchiului nostru drag Jorge.”

O figură paternă și un simbol al speranței

Jorge Mario a avut o relație specială cu sora sa mai mică, María Elena, singurul membru apropiat al familiei încă în viață. Pentru nepotul său, José Ignacio, papa Francisc a fost mai mult decât unchi a fost un tată surogat.

„Întotdeauna spun că cei doi unchi ai mei, Alberto și Jorge, au devenit figurile paterne care mi-au lipsit atât de mult în copilărie”, a spus José Ignacio. „Jorge știa să fie serios atunci când era nevoie, dar nu și-a pierdut niciodată spontaneitatea sau simțul umorului. A fost un unchi cald, accesibil și l-am iubit profund.”

Ziua în care unchiul său a fost ales papă a fost copleșitoare: „În momentul în care s-a ridicat fumul alb, am început să tremur. Am devenit incredibil de emoționat.” Apoi a venit momentul anunțului oficial: „Habemus Papam”. „Eu am auzit doar «Giorgio Mario». Am căzut în genunchi în fața televizorului și am început să plâng.”

O moștenire de credință și schimbare

După alegerea unchiului său, José Ignacio a alergat spre casa mamei sale, dar drumul a fost lung din cauza felicitărilor primite de la trecători. „Acasă, mi-am îmbrățișat mama și am plâns împreună o vreme. Apoi au început să sosească verișorii și prietenii, iar telefonul a sunat încontinuu.”

Seara, un apel neașteptat a schimbat totul: „Alo”. „Cu cine vorbesc?”, a întrebat José. „Sunt Jorge, boludo”, a răspuns vocea – Papa Francisc, în stilul său caracteristic. La înmormântarea de la Vatican, la care sunt așteptați sute de mii de oameni, familia lui nu va fi prezentă. „Credem cu tărie că locul nostru este aici”, a explicat José Ignacio, sugerând în schimb donații caritabile în memoria papei.

În ultima lor conversație, José i-a dat vestea sarcinii soției sale. „Bucuria și emoția pe care le-a exprimat au fost profund semnificative pentru mine.” Din învățăturile unchiului său, și-a amintit un mesaj esențial: „Schimbarea vine din interior, prin angajament”. Iar îndemnul papei a fost clar: „Cu angajament și convingere, putem crea o lume mai bună” scrie BBC News Mundo.

