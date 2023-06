De ce trebuie să ai mereu un pahar de apă cu bicarbonat în frigider. Acest truc te va scăpa de multe probleme

Puține persoane știu cât de eficient este să ai un pahar cu apă și bicarbonat de sodiu în frigider. Acest truc simplu te va ajuta să păstrezi curățenia în electrocasnicul tău pentru o lungă perioadă de timp. Bicarbonatul de sodiu este ideal pentru a elimina mirosurile care se acumulează în timp din cauza alimentelor care sunt depozitate fără ambalaj sau a mâncărurilor gătite.

Tot ceea ce trebuie să faci este să combini bicarbonatul de sodiu cu un pahar de apă. Mai exact, vei dizolva o lingură de bicarbinat de sodiu în 250 de mililitri de apă la temperatura camerei. Ulterior, paharul cu această soluție îl vei așeza pe unul dintre rafturile frigiderului. Este de preferat să stea undeva la mijlocul aparatului. Soluția din pahar trebuie schimbată la câteva zile. În caz contrar, mirosule se vor resimți, din nou, în frigider.

De asemenea o lămâie tăiată în bucăți are același efect. Multe gospodine folosesc și hârtia igienică pentru a absoarbe umezeala în plus din frigider. În plus, electrocasnicul nici nu va mai îngheța atât de mult. Hârtia igienică trebuie pusă în frigider alături de un pahar de apă și sifon.

Cum îți poți menține frigiderul curat

Există și câteva trucuri pe care le poți pune în practică pentru a avea un frigider curat. Oțetul și apa călduță reprezintă una dintre cele mai ușoare metode de a curăța electrocasnicul. În plus, aceste două substanțe nu lipsesc din locuința niciunui român. De asemenea, pentru a-ți menține frigiderul curat trebuie să ții cont de câteva lucruri. În primul rând, temperatura trebuie setată între 0 și 5 grade Celsius pentru ca alimentele să nu se strice repede și bacteriile să nu se înmulțească.

De asemenea, este indicat ca mâncarea să fie păstrată în diverse recipiente închise ermetic. Este foarte important să acorzi atenție la datele de expirare ale diferitelor produse pentru că dacă le vei lăsa prea mult în frigider, riști să îți supraîncarci aparatul și poți bloca unitatea de răcire a alimentelor. Conservele deschise nu trebuie niciodată păstrate în frigider pentru că ele pot fi contaminate chimic, potrivit Fantik.ro.