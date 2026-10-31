Ai observat vreodată că, indiferent câte produse pui în cărucioarele de la supermarket, acestea par mereu pe jumătate goale? Nu este o senzație întâmplătoare, spun specialiștii. Dimensiunea căruciorului este unul dintre cele mai studiate instrumente de merchandising din retail.

Cu cât căruciorul este mai mare, cu atât ai impresia că nu ai cumpărat suficient și continui să adaugi produse. Studiile arată că un cărucior dublu ca mărime poate crește volumul cumpărăturilor cu 20-40%.

Creierul uman folosește indicii vizuale pentru a evalua dacă o sarcină este „terminată”. Un cărucior mare și gol creează un punct de referință: spațiul neocupat sugerează că mai e loc, deci mai e de cumpărat. Când căruciorul este mic, se umple repede și semnalează că ai terminat. Când este mare, pragul de „destul” se mută tot mai departe.

Retailerii au testat această idee de zeci de ani. În experimente de teren, simpla înlocuire a cărucioarelor standard cu unele semnificativ mai mari a dus la creșteri clare ale valorii coșului. Nu pentru că oamenii ar fi avut nevoie de mai multe produse, ci pentru că spațiul disponibil le schimba percepția asupra cantității necesare.

În hipermarketuri, cărucioarele sunt din ce în ce mai generoase. Unele au fundul adânc și pereții înalți tocmai pentru a întârzia momentul în care par pline.

Chiar și în magazinele mai mici, diferența dintre un coș de mână și un cărucior se simte imediat în suma de la casă. Cine ia căruciorul „ca să nu cari greu” ajunge, de cele mai multe ori, să umple spațiul disponibil.

Efectul este mai puternic atunci când faci cumpărături fără listă fermă sau când ești obosit. În aceste situații, deciziile devin mai impulsive, iar căruciorul mare funcționează ca un invitație permanentă de a mai adăuga ceva.

Cea mai simplă metodă este să alegi conștient un coș mai mic atunci când nu ai de gând să faci cumpărături mari. Dacă totuși folosești căruciorul, încearcă să-l tratezi ca pe un spațiu limitat: pune produsele mai răsfirate sau grupează-le pe categorii, ca să vezi mai clar cât ai luat. Lista de cumpărături rămâne cel mai eficient instrument. Când știi exact ce îți trebuie, dimensiunea căruciorului contează mai puțin.

Căruciorul mare nu este un detaliu de logistică. Este un instrument de influențare a comportamentului, gândit să lucreze în favoarea magazinului. Odată ce înțelegi mecanismul, poți decide tu cât de mult spațiu îi lași să-ți dicteze cumpărăturile.