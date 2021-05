Gabriel Diaconu a explicat în emisiunea „Dosare de presă” de ce psihiatria este privită de mulți ca fiind locul unde oamenii sunt sedați și psihiatrii nu fac altceva decât să prescrie pastile și cămăși de forță.

„Inițial, tot ce vezi în psihiatrie este azilul de nebuni sau comunitatea aia de alienați. Sau locul ăla unde sunt oameni care sunt decervelați sau care și-au pierdut uzul sau sensul minții.

După care, intrând constați că sunt nenumărate nuanțe. Nenumărate momente la limita revelației. Cu pacienții mei de-a lungul anilor am trăit, probabil, cele mai frumoase momente. Am râs, am plâns, am urlat, am înjurat, am scuipat… și ei, și eu, fiecare dintre noi cu bucățica lui.

Percepția despre psihiatrie că e o specialitate lipsită de deznodământ. Bolile cronice, nu se vindecă niciodată, oamenii suferă, oamenii intră și ies din spital. Evident că sunt unii care vor avea destinul ăsta. Dar ei sunt o ultra minoritate.

În fapt, majoritatea oamenilor cu probleme intră în iadul ăsta imaterial, dar ies sau merg într-un anumit fel sau îl transformă într-un anumit fel. Și-atunci probabil că este dintre cele mai satisfăcătoare meserii. Dar n-aș ști să explic ce se întâmplă de fapt.

Pentru că ar însemna să spun povestea omului de la origini, originea fiind momentul în care ne-am întâlnit pentru prima oară, după care o parte merge către trecutul lui, către biografia lui, către problemele lui medicale. Dar cealaltă merge către viitorul lui, către calitatea vieții lui”, a declarat psihiatrul.