De ce se tem moldovenii. Sondaj postelectoral

Republica Moldova. Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova se tem că războiul din Ucraina s-ar putea extinde peste Nistru.

Potrivit datelor unui sondaj realizat de IMAS, 54,2% dintre respondenți au arătat că războiul din Ucraina reprezintă pentru ei principală sursă care le provoacă anxietate.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.123 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani. Eșantionarea a fost stratificată, probabilistă, tri-stadială, reprezentativă pentru populația adultă a Republicii Moldova, exceptând regiunea transnistreană.

Interviurile au fost efectuate la domiciliu, în limbile română și rusă, în perioada 18 noiembrie – 4 decembrie 2025. Marja maximă de eroare este ±3%. Studiul a fost comandat de Independent News (România).

La o distanţă considerabilă de frica de război, 38,3 puncte procentuale, moldovenii mai au frică de foame şi sărăcie. Potrivit sondajului, 15,9% din respondenţi au declarat că se tem foame şi sărăcie.

În pofida postulatului iubit de moldoveni „principalul sănătatea”, au declarat că le este frică de boală și pierderea sănătății 13,7% din respondenţi.

Interesul material al moldovenilor este confirmat şi de poziţia a patra a rezultatului sondajului. Prețurile mari și scumpirile sunt menționate de 10,5 la sută din respondenţi.

Politica îi interesează mai puţinpe moldoveni. Criza politică și nemulțumirea față de conducerea actuală este o preocupare pentru 6,9% dintre cei intervievați.

Topul principalelor temeri:

Războiul / securitatea țării – 54,2%

Sărăcia, foamea – 15,9%

Boala / pierderea sănătății – 13,7%

Prețuri mari, scumpiri – 10,5%

Criza politică – 6,9%

Pierderea locului de muncă – 4,7%

Criza economică – 3,1%

Pensii și salarii mici – 2,7%

Frica de viitor – 2,1%

În pofida propagandei anti-LGBT promovată de unele partide pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon, moldovenii nu au temeri în legătură cu această comunitate.

Probleme precum ecologia, propaganda, criza energetică, Transnistria, apa potabilă sau tema LGBT au înregistrat procente de 0,1%–0,4%.

Alte subiecte apar menționate marginal în acest sondaj: bătrânețea (0,8%), migrația (0,6%), îngrijorarea că s-ar putea închide școlile cu predare în limba rusă (0,5%), calitatea învățământului (0,5%) sau serviciile medicale (0,4%).